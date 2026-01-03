Haberler

BAE, Yemen'deki tüm askerlerinin ülkeye dönüşünün tamamlandığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki silahlı kuvvetlerinin tamamının ülkeye dönüşünü tamamladığını ve terörle mücadele ekiplerinin görevlerinin sona erdirildiğini duyurdu. Suudi Arabistan'ın isteği doğrultusunda askerlerinin çekileceği belirtiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki silahlı kuvvetlerinin tamamının ülkeye dönüşünün tamamlandığını duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının, ABD'nin X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen'deki BAE silahlı kuvvetleri unsurlarının tamamının ülkeye dönüşünün tamamlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında, terörle mücadele birliklerinin kalan görevlerinin sona erdirilmesine ilişkin daha önce ilan edilen kararın uygulandığı ifade edildi.

BAE, 30 Aralık'ta, Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki terörle mücadele ekiplerinden geriye kalan unsurların güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin ilgili ortaklarla koordinasyon içinde sona erdirildiği belirtilmişti.

Aynı gün Suudi Arabistan, BAE'ye Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Galatasaray'dan Salah operasyonu

Galatasaray bombayı patlatıyor
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Cristiano Ronaldo üzgün! Al Ahli'ye galibiyeti Merih Demiral getirdi

5 gollü muhteşem maç! Merih, Ronaldo'ya bir ilki yaşattı
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil