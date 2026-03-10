Haberler

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğince "Kandil ve Kalem: Fikirlerin Buluşması" programı düzenlendi

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğince 'Kandil ve Kalem: Fikirlerin Buluşması' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, 'Kandil ve Kalem: Fikirlerin Buluşması' başlıklı iftar programında Türkiye ile kültürel benzerlikleri vurguladı. BAE Büyükelçisi Zahiri, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürel diyalog ve işbirliği ile güçlendiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, "Kandil ve Kalem: Fikirlerin Buluşması" başlıklı iftar programı düzenledi.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar kapsamında, BAE ile Türkiye'deki kültürel benzerlikten bahsedilerek kitap tanıtımı yapıldı.

İftar programının ardından konuşan Büyükelçi Zahiri, BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yapıcı bir ortaklık ve işbirliğiyle yeni bir döneme tanıklık ettiğini belirtti.

Zahiri, bu gelişimin sadece ekonomik ve stratejik alanlarla sınırlı kalmadığını, iki dost ülke ile halk arasındaki ikili ilişkileri de kültürel diyalog ve etkileşim ağlarıyla güçlendirdiğini dile getirdi.

BAE ile Türkiye arasında ortak bir kültür olduğuna işaret eden Zahiri, BAE'nin kurucu lideri Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Yunus Emre'nin benzer konulu sözlerinden örnekler vererek kültür ortaklığına değindi.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Maktum'un "Hayatın Bana Öğrettikleri" adlı kitabından bahseden Zahiri, özellikle umut, merhamet, insani değerler, hoşgörü ve sabır gibi konulardaki sözleri örnek gösterdi.

Zahiri, iki ülkeden farklı isimlerden cümlelerle yaptıkları bu karşılaştırmalı çalışmada, hayata karşı bakış ve düşünce yapısının benzer noktalarda birleştiğine dikkati çekti.

Bu isimlerin hayat tecrübesi olan kişiler olduğunu kaydeden Zahiri, hepsinin aynı değerleri taşıma çabasında olduğunu, insanı ve toplumu anlamaya çalıştığını aktardı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek

Trump'ı üstü kapalı yalanlıyorlar! Beyaz Saray'dan İran açıklaması
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak

Komşuda İran önlemi! Yetki verildi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Kesik bilezik katili ele verdi

Korkunç cinayeti kuyumcudaki alışveriş aydınlattı
İsrail: Sonsuz bir savaş istemiyoruz, saldırıların sonunu ABD ile koordine edeceğiz

İsrail "Sonsuz bir savaş istemiyoruz" dedi, topu ABD'ye attı