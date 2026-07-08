Haberler

BAE'li yetkili Gargaş'tan İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE Devlet Başkanı'nın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran'ın ticari gemilere, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarını eleştirerek Tahran'ın gerilimi düşürme gerekliliklerine uymadığını belirtti. Gargaş, Körfez ülkelerinin İran'ın gerilim tırmandırma politikasının hedefi olamayacağını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı'nın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran'ın ticari gemilere, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarının, "Tahran'ın gerilimi düşürme gerekliliklerine uymadığını" gösterdiğini belirtti.

Gargaş'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın bölgedeki askeri hareketliliği ve Körfez ülkelerine yönelik adımları eleştirildi.

BAE'li yetkili, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Katar ve Suudi Arabistan'a ait ticari tankerlere yönelik saldırıları ile kardeş Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik tekrarlanan ihlalleri, Tahran'ın gerilimi düşürme ve savaş sayfasını kapatma gerekliliklerine uymaktan hala aciz olduğunun açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Körfez ülkelerinin hedef alınmasına tepki gösteren Gargaş, "Arap Körfez ülkeleri, İran'ın gerilimi tırmandırma mantığı ile rasyonellik, istikrar ve barış yolu arasındaki tereddüdünün hedefi olarak kalamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
Danilo Zanna trafik kazası geçirdi

Danilo Zanna trafik kazası geçirdi
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı

Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı
İzmir havalimanında polise bıçaklı saldırı

Havalimanında polise saldırı!
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

Dünya bu görüntülerdeki detayı konuşuyor: Alışılmadık bir durum
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın