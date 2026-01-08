Haberler

Bae Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Shamsi, Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'nı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret etti.

(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına ziyarette bulundu."

