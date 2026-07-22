Haberler

BAE'den Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehditlerine kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehditlerini kınadı ve BMGK kararlarının uygulanmasını istedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Husilerin (Ensarullah Hareketi) Suudi Arabistan'a yönelik açıklamalarını ve ülkeye deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadığını duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik söylemleri ve deniz seyrüseferine engelleme getirme yönündeki tehditleri şiddetle kınandı.

Açıklamada, uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarının uygulanmasını sağlama çağrısı yapıldı.

Bu kapsamda, özellikle Yemen'e ilişkin 2216 sayılı karar ile Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisi ve haklarına dair 2722 sayılı BMGK kararının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukuk ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) tarafından güvence altına alınmış evrensel bir hak olduğu vurgulanan açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan ile tam bir dayanışma içinde olduğu, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik tüm tedbirlerini kararlılıkla desteklediği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Özgür Özel'in 'Yeni Parti'sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Özel'in yol ayrılığına Kılıçdaroğlu'nun yorumu beklenmedik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi

BM Genel Sekreterliği'ne önerdiği isim tam bomba! Çok şaşıracaksınız
Yer yerinden oynayacak! Arda Turan'a Türkiye'den olay teklif

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan'a Türkiye'den olay teklif
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak

Türkiye'nin yanı başına ABD savaş uçakları konuşlanıyor
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti