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Babasını döven kuzenini öldürdü

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Babasını döven kuzenini öldürdü

İZMİT'te Tamer T. (43), bahçede çalışan babası Hasan T.'yi (63) darbeden kuzeni Soner Tezcan'ı (43) tabancayla vurarak öldürdü.

İZMİT'te Tamer T. (43), bahçede çalışan babası Hasan T.'yi (63) darbeden kuzeni Soner Tezcan'ı (43) tabancayla vurarak öldürdü. Tamer T., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Soner Tezcan, evinin önündeki bahçede çalışan amcası Hasan T.'yi aralarındaki husumet nedeniyle darbetti. Babasının dövüldüğünü gören Tamer T. de evinin balkonundan tabancayla kuzenine ateş açtı. Soner Tezcan, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soner Tezcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Tamer T.'yi gözaltına alırken, olay yeri ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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