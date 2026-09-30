Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisinde eğitim ve teknoloji işbirliği mutabakatı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Azerbaycan ve Türkiye arasında savunma sanayisi alanında yükseköğretim, bilimsel araştırma, teknoloji ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik işbirliği mutabakatı imzalandı.

Başkent Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) kapsamında, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "Savunma Sanayii Alanında Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma, Teknoloji ve İnsan Yetiştirme İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakatın ortak imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vüqar Mustafayev ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev katıldı.

Törende ayrıca Savunma Sanayii Akademisi ile Azerbaycan Savunma Sanayisi Araştırma ve İnovasyon Merkezi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

YÖK Başkanı Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmayla iki ülke üniversitelerinin savunma sanayisi alanlarında başta bilimsel araştırma ve nitelikli personel yetiştirilmesi olmak üzere, çeşitli konularda birlikte çalışacağını söyledi.

Savunma sanayisi alanında üniversitelerin geliştirdiği projelerin araştırma kapasitesini artırdığını belirten Özvar, bu projeler sayesinde ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Özvar, savunma sanayisinde en önemli konuların başında "Milli Teknoloji Hamlesi"nin geldiğini belirterek, ülkelerin kendi savunma gücünü ve teknolojisini bağımsız şekilde geliştirmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin başlatıldığını anımsatan Özvar, üniversitelerin de milli teknolojilerin geliştirilmesi ve ikame edilmesi amacıyla bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Özvar, Türkiye'nin bilimsel araştırma kapasitesini anlaşma kapsamında Azerbaycan'la paylaşma imkanı bulacaklarını belirterek, "Azerbaycan'da da gerek milli savunma alanında gerek üniversitelerde hakikaten savunma sanayisinde çok önemli gelişmeler kaydediliyor. İşte bu alanda müştereken ortak araştırma kapasitemizi ve kalitemizi bir araya getiriyoruz." dedi.

Anlaşmanın iki ülke üniversitelerinin ortak projeler yürütmesine imkan sağlayacağını kaydeden Özvar, nitelikli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

Özvar, "Türkiye'de üniversitelerimiz savunma sanayii ile çok yakın iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. ?İşte bu tecrübenin Azerbaycan'a aktarılması konusunda bu anlaşma önemli bir işlev görecektir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da yetişen gençlerin Türkiye'deki üniversitelerde özellikle lisansüstü düzeyde proje geliştirmeleri ile yüksek lisans ve doktora eğitimi almalarının da bu anlaşmayla önünün açılacağını belirten Özvar, iki ülkenin ortak araştırma ve insan kaynağı geliştirme kapasitesinin güçlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA