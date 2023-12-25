Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nde Mehmet Akif Ersoy ve Türk Edebiyatı Merkezi Açıldı

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) bünyesinde Mehmet Akif Ersoy ve Türk Edebiyatı Merkezi açıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destek ve girişimiyle kurulan merkezin açılışına Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Mehmet Akif Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ruyan Soydan, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç ve akademisyenler katıldı.

AMİA Başkanı Prof. Dr. Hebibbeyli, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif'in sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Azerbaycan ve Türk dünyası için önemli şair olduğunu vurguladı.

Akif'in adına bir merkezin açılmasının Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinde bilimsel alanda yeni köprüler kuracağını belirten Hebibbeyli, "Mehmet Akif Ersoy, Türkiye'nin istiklal edebiyatının kurucusudur. Mehmet Akif Ersoy, edebiyat diliyle halka istiklali anlatmıştır." görüşünü paylaştı.

Hebibbeyli, AMİ bünyesinde Mehmet Akif Ersoy gibi büyük şahsiyetin adını taşıyan bir merkezin kurulumuna öncülük ettiği için Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dalgar ise üniversite olarak Mehmet Akif Ersoy'un isminin geçtiği her yerde var olmayı doğal misyon olarak gördüklerini söyledi.

Dalgar, Türklerin, Türk dünyasının el ele kol kola kenetlenip çok çalışması, bilgisini ve tecrübesini birbiriyle paylaşması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy Vakfı Başkanı Soydan da Akif'in sadece şair değil, aynı zamanda mütefekkir olduğunun altını çizdi.

Soydan, Akif'in güçlü dini inanca, bu itikattan doğan ahlak anlayışına, toplumsal sorumluluk duygusuna ve çalışma azmine sahip olduğunu vurguladı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç ise açılışı yapılan merkezde yaklaşık 500 kitap, belge, arşiv malzemeleri ve Akif'in görsellerinden oluşan seçkin koleksiyonun Azerbaycanlı araştırmacıların hizmetinde olacağını söyledi.

Karakılıç, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, eserleri ve mücadelesini anlatarak, Akif'in ömrünü büyük Türkiye idealiyle taçlandıran "sözü de özü de sağlam büyük bir insan" olduğunu belirtti.

Akif'in Türk ve Müslüman dünyasının sorunlarına temel reçeteler sunan realist bir şair olduğunu dile getiren Karakılıç, "Doğumunun 150. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy ve Türk Edebiyatı Merkezini AMİA'da açmamızın esas sebebi, Türkiye ve Azerbaycan'ın yüksek seviyede birbirini tanıması ve anlaması için yeni bir kanal açmaktır. Mehmet Akif Ersoy ve Türk Edebiyatı Merkezi doğru bir kanal olarak ülkelerimiz arasında kültürel ve akademik seviyede doğru, hakiki analist ve yorumların yapılmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.