- Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Aliyev'in 99'uncu doğum günü Gürcistan'da törenle kutlandı

TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 99'uncu doğum günü düzenlenen törenle kutlandı.

Azerbaycan halkının milli lideri merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 99. yıldönümünde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen tören ile kutlandı. Tören, Güzel Sanatlar Müzesinde Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği, Mirza Fatali Ahundov Azerbaycan Kültür Müzesi ve Eduar Şevernadze Fonu'nun organizatörlüğü ile düzenlendi.

Törene, Azerbaycan Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Khvtisiaşvili, Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçisi Vekili Andrey Kasyanov, Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze'nin torunu Sopo Shevardnadze, diplomatlar, sivil toplum kuruluşları, din adamları, Türk, Gürcü ve Azerbaycanlı iş adamları katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Guliyev, Azerbaycan'ın mimarı Aliyev'in doğum gününün 99'cu yılı münasebetiyle konukları tebrik etti. Bağımsızlığın ilk yıllarında Azerbaycan ve Gürcistan'ın attığı ortak adımlarını hatırlatan Guliyev, "Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki stratejik ortaklık, 1996 yılında milli lider Haydar Aliyev'in Gürcistan ziyareti sırasında kurulmuş ve bu ziyaret sırasında imzalanan belgenin temelleri ikili stratejik ortaklık ve güçlendirilmiş barış ve istikrar için atılmıştır. Bu gün buraya toplanan herkesi ulu önderimiz Haydar Aliyev'in doğumunun 99'cu yıl dönümü vesilesiyle kutluyorum" dedi.

"Haydar Aliyev, Gürcü ve Azerbaycan halkları arasındaki asırlık ilişkileri daha da güçlendirdi"

Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khvtisiaşvili ise yaptığı konuşmada, Aliyev'in Gürcistan'ın çok iyi bir dostu olduğunu belirterek, "Haydar Aliyev, dahi bir politikacı ve yeni Azerbaycan devletinin kurucusuydu. Haydar Aliyev, Gürcü ve Azerbaycan halkları arasındaki asırlık ilişkileri daha da güçlendirdi. Bunu da belirtmeliyim ki Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki ilişkiler çok geniş bir tarihe sahip ve Haydar Aliyev geçmişin bu mirasının, ilişkilerimizin güçlendirilmesinde ve geliştirilmesinde, bölgesel ve küresel öneme sahip ekonomik projelerin uygulanmasında önemli ve büyük bir rolü vardır" dedi.

Gürcistan'ın gelecekte Azerbaycan-Gürcistan işbirliğinde yeni dinamikler görmeye ümit ettiğini aktaran Khvtisiaşvili, "Gürcistan, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem veriyor ve bu ilişkilerin derinleşerek daha dinamik hale gelmesini umuyor. Haydar Aliyev'in çeşitli alanlarda kurduğu ilişkileri daha da derinleştireceğimize, işbirliği için yeni fikirler ve yönler planlayacağımıza eminim. Azerbaycan halkına barış ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev ve Gürcistan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Shevardnadze hakkında belgesel filmi gösterildi. Filmin ardından Haydar Aliyev ve Eduard Shevardnadze arasındaki dostluk ilişkilerini anımsatan Geleceğe Giden Yol adlı sergi açıldı. Sergi salonunda, iki önemli devlet adamının Azerbaycan ve Gürcistan'a karşılıklı ziyaretlerini, bölgesel projeler ve uluslararası programlar birlikte katılımlarını gösteren 50'ye yakın fotoğraf ziyaretçilere sunuldu. Fotoğrafların yanı sıra Haydar Aliyev'in merhum Gürcistan Cumhurbaşkanı'na hediye ettiği Eduard Şevardnadze Vakfı'na ait halı ve diğer hediyelik eşyalar da sergilendi. Gürcü lidere önemli günlerde sunulan Şevardnadze ailesine ait benzersiz eşyalar ilk kez halkla buluştu.

"Bugün hem Azerbaycan hem de Gürcistan, Güney Kafkasya'nın en güçlü devletleridir"

Törendeki konuşmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Büyükelçi Guliyev, "Bugün büyük lider Haydar Aliyev'in 99'uncu yıl dönümü ve bu önemli gün hiç şüphesiz Azerbaycan'ın her yerinde ve farklı ülkelerde büyük bir saygıyla anılıyor. Bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bu önemli günü Gürcistan halkı ve topluluğu ile birlikte kutluyoruz. Ulu önder Haydar Aliev ile Eduard Shevardnadze arasındaki dostluk ilişkilerinin geçmişi Sovyetlere kadar uzanıyor. 1991'de her iki ülke bağımsızlığını ilan etti, ancak ülke içindeki istikrarsız, siyasi durum ülkelerimizin ikinci kez bağımsızlıklarını kaybetmelerine neden olabilirdi" dedi.

Büyükelçi Guliyev, "Gürcistan ve Azerbaycan halkının ısrarı ve talebi üzerine iki lider siyasete girerek ülkelerimizin liderliğine geldi. Bugün hem Azerbaycan hem de Gürcistan, Güney Kafkasya'nın en güçlü devletleridir. Uluslararası arenada seçilen ülkeler olarak kabul ediliyoruz. Bugün ulusal lider Haydar Aliyev ve Gürcistan'ın merhum Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze'nin kurduğu mega projelerin faydalarını görüyoruz ve bu mega projeler o zaman başlatıldığında büyük güçler tarafından şüpheyle karşılandı. Ancak hem büyük lider hem Haydar Aliyev ve Eduard Shevardnadze'nin ileri görüşlü politikası sonucunda bu mega projeler gerçeğe dönüştü ve bizlerin artık onun faydasını görüyoruz" ifadelerini kullandı.