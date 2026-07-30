Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kars'a uçak seferleri başladı

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü- Kars arasında tarifeli uçak seferlerine başladı.

AZAL'ın, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan başlattığı Bakü- Kars tarifeli uçuşu, Türk yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşti.

İlk uçuşa katılan Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, tarihi bir ana şahitlik yaptıklarını belirterek, "Türk dünyasını Kars'ta buluşturacağız. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen uçakla meşhur Doğu Ekspresimiz birleştirildiğinde yeni bir turizm rotası oluşacak. Doğu Ekspresi'yle Kars'a gelenler de bu uçuşla Azerbaycan'a gitmeyi düşünebilirler. Bu uçuşlarla yeni köprüler kurulacak. Bu seferi anlamlı buluyorum." ifadesini kullandı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan da Bakü-Kars uçuşuyla sadece Kars'ın değil bölgenin de olumlu etkileneceğini vurgulayarak, "Turizm, ticaret için önemli bir gelişmedir. Kısa zamanda bunların meyvelerini alacağımıza inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte Kars'ı Kafkaslar'a, Kafkaslar'ı da Orta Asya'ya bağlayacak bu uçuşun bölgemiz için hayırlı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

AZAL, Bakü-Kars seferiyle Türkiye'deki destinasyon sayısını 9'a çıkardı. Böylece Türkiye, AZAL'ın en fazla noktaya uçuş gerçekleştirdiği ülke konumuna geldi.

Yeni seferle, Azerbaycan ile Türkiye arasında artan yolcu talebine cevap verilmesinin yanı sıra iki ülke arasındaki hava ulaşımının daha da geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bakü-Kars-Bakü seferleri haftada iki kez, perşembe ve pazar günleri düzenlenecek.

Kaynak: AA