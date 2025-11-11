Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. Uçağın düşme nedeni henüz açıklanmazken, bölgedeki ekiplerin olay yerine sevk edildiği ve çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

"RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN"

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Medeniyetimizde Şehir ve Mekan' Temalı Şehircilik Zirvesi ve 'Kentkırım Sergisi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Azerbaycan'dan üllekmize gelmekte olan uçağımızın Gürcistan Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntü ile öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmaları ile ilgili ülke makamları ile koordinemiz devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımız ile inşallah onların yanında olalım" dedi.

DÜŞEN UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Lockheed C-130 Hercules, ABD'li Lockheed Martin tarafından tasarlanan ve üretilen dört adet turboprop motora sahip askeri nakliye uçakları. Hazırlanmamış ya da yarı hazır pistlere inip kalkması için tasarlanan uçak, askeri kargo, asker taşıyabilme ve tahliye özelliklerine sahip.

BAKAN YERLİKAYA: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

ALİYEV'DEN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise konuyla ilgili açıklamasında "Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağının Gence'den havalandıktan sonra Gürcistan topraklarında düşmesi ve askerlerin şehit olmasıyla sonuçlanan haberle derinden sarsıldık. Bu zor anlarda acınızı paylaşıyor, Azerbaycan halkı ve şahsım adına, yaşanan bu faciadan dolayı sizlere, merhumların ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.