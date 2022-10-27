Azerbaycan'da kaza geçirdikten sonra ameliyata alınan Binali Yıldırım taburcu oldu! İşte ilk sözleri

Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra İstanbul'da tedavi altına alınan AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım, bugün taburcu edildi. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Ağır bir kaza geçirdik, birkaç takla attık. İki kaburgamda kırık var, zamanla iyileşecek. Başımdaki kesik nedeniyle de iki kez ameliyat edildim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Azerbaycan'da yapılan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yapmıştı.

İSTANBUL'DA AMELİYAT EDİLDİ

Kaza sonrası ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yaralılar Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ı hastanede ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Yıldırım kaza sonrası kafasında doku kaybı ve köprücük kemiğindeki kırık için art arda ameliyatlara alındı. Sosyal medya hesabından ise sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

"TAKLALAR ATTIK"

Bugün taburcu olan Yıldırım hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz ve yakın korumanın içinde bulunduğu araç kaza yaptı, birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbimize şükür ediyoruz, kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası... bizim bu kazalardan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu.

"BAŞIMDAKİ KESİK İKİ KEZ AMELİYAT EDİLDİ"

Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi iki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmış idi. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var, herhangi bir işlem yapılamıyor, zaman içinde iyileşecek. Vücudun çeşitli yerlerinde doku ve kas ezikleri var, zaman içinde toparlanacak. Bir hafta içinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı, helikopterle Azerbaycan'ın hastanesine getirildik. Cumhurbaşkanımızın doktorları her an bizlerle ilgilendiler. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik, Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavilere devam ettik. Aileme, arayan soran, gelen herkese ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"BÖYLE BİR MİLLETİN EVLADI OLMANIN GURURUNU BİR KEZ DAHA YAŞADIM"

Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti: "Bir dizi tedavi ameliyatlar var. Kafamdaki cerrahi müdahale ve yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzaman Ömer Özkan hocamıza, İstanbul'da bu konuda ortopedist uzman Elçin Hanıma şükranlarımı sunuyorum. Köprücük kemiğinin yerine yerleştirilmesinde dünyaca ünlü, cumhurbaşkanımızın doktorluğunu da yapmış Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine de teşekkür etmek isterim.

Özel teşekkürüm kazanın olduğu andan itibaren süratle Azerbaycan'a gelen ailem, eşim Semiha Hanıma, çocuklarım Bahar Büşra, Erkam ve Bülent'e ve bütün aileme de gösterdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyorum. İyiyiz. Bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. İhtiyaç olursa hekimlerimiz her zaman gerekli katkıyı sağlayacaklar. 7/24 her türlü zorluklara rağmen bizatihi gelerek bizi ziyaret eden bütün dostlarıma, vatandaşlarıma, çalışan arkadaşlarım yanımdan ayrılmadı. Milletimiz akın akın, gelebilen geldi. Dualarını ettiler. Böyle bir milletin evladı olmanın gururunu bir kez daha yaşadım."