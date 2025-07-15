Azerbaycan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, büyükelçilik müşavirleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı milletvekilleri ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Akgün, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Akgün, konuşmasında 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Demokrasi ve milli birliğimize karşı gerçekleştirilen hain saldırı, milletimizin kararlılığı, cesareti ve demokratik direnişiyle bertaraf edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Devlet kurumlarının uçak ve helikopterlerle hedef alındığını, vatandaşların bombalar, tanklar ve ağır silahlarla şehit edildiğini hatırlatan Akgün, "Kalabalık gruplara, ambulanslara ve polis araçlarına dahi vur emri verilen bu hain girişimin engellenmesinde en büyük pay, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını vermeye hazır olduğunu gösteren Türk milletinindir. Zaferin adı Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Akgün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gösterdiği mücadele, dayanışma ve kahramanlığın bir kez daha şükranla anıldığını belirtti.

Darbe girişiminin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Silahlı kalkışmayı sert şekilde kınıyorum, bunu Türk milletinin ulusal çıkarlarına, ülkenin demokratik yapısına ve hukukun egemenliğine darbe olarak değerlendiriyorum." açıklamasıyla gösterdiği desteği hatırlatan Akgün, "Can Azerbaycan'ın ülkemize o gece verdiği güçlü desteği bu vesileyle bir kez daha anmak isterim." dedi.

Akgün, toplumsal hafızanın diri tutulmasının ve gelecek nesillere bu büyük direnişin aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "15 Temmuz kahramanları, canları pahasına ülkemizin bağımsızlığını ve milli iradeyi koruyarak, Türk milletinin birlik ve beraberliğinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışında sivil toplum, eğitim, diyalog ve insani yardım gibi alanların arkasına gizlenerek faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını belirten Akgün, "Yurt içinde ağır darbe alan bu karanlık yapı, yurt dışındaki etkinliğini artırma çabasına yönelmiştir. Bu nedenle, son 9 yıldır FETÖ ile mücadele devletimizin temel önceliklerinden biri olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Akgün, FETÖ elebaşının öldüğünü hatırlatarak, "Bu gelişme bizleri asla rehavete sürüklemeyecek. Bu örgüt tamamen tasfiye edilene kadar mücadelemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şerifov, 15 Temmuz'da Türk milletinin sergilediği birlik ve direnişe dikkati çekerek, "Hain darbe girişimi başarısız oldu. Türk milleti dayanışma içinde bu karanlık geceyi devlet tarihinin kahramanlık destanına çevirdi." görüşünü dile getirdi.

Şerifov, "Demokrasi ve istikrar uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye daima birbirinin yanındadır ve bundan sonra da öyle olacaktır." dedi.

Etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan videolar gösterildi.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okullarının öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden 15 Temmuz darbe girişimine dair fotoğrafların sergilendiği program, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması dünya birincisi Furkan Çınar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç'in duasıyla sona erdi.