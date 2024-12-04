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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Dışişleri Bakanı, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Dışişleri Bakanı, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Çavuşoğlu, Aliyev'le bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Selam için teşekkürlerini bildiren Aliyev de Çavuşoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'da bu yıl yapılan parlamento seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin elde ettiği zafer dolayısıyla Aliyev'i kutladı.

Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP29) yüksek düzeyde organizasyonu nedeniyle tebriklerini ifade eden Çavuşoğlu, COP'29'u tarihi etkinlik olarak nitelendirdi, burada kabul edilen kararların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin COP29'a katılımından takdirle bahsederek, Türkiye'nin yüksek düzeyde temsilinin konferansın önemini daha da artırdığını kaydetti.

COP29'a çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığını hatırlatan Aliyev, konferansın alınan kararlar açısından oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

Aliyev, COP29'un Azerbaycan'ın potansiyelini ve liderlik yeteneğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini, bunun aynı zamanda Türk dünyasının bir başarısı olduğunu söyledi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin parlamentolar arası alan da dahil olmak üzere her alanda başarıyla geliştiği belirtilerek, ilişkilerin güçlenerek devam edeceğine yönelik güven ifade edildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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