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Ayvalık'ta orman yangınlarına karşı 'su bidonlu' önlem

Ayvalık'ta orman yangınlarına karşı 'su bidonlu' önlem
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde emekli Fikret Çırakoğlu ve Veysel Tamusta, Çamlık-Laka orman yoluna olası yangınlara ilk müdahale için kendi imkanlarıyla su bidonları yerleştirdi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde emekli Fikret Çırakoğlu ve Veysel Tamusta, Çamlık-Laka orman yoluna olası yangınlara ilk müdahale için kendi imkanlarıyla su bidonları yerleştirdi. Yol kenarına yaklaşık 200 metre aralıklarla konulan 20 litrelik 15 bidonun üzerine 'Yangın içindir' yazıldı.

Ayvalık'ta 1992 yılından bu yana Doğa Sitesi'nde yaşayan emekli Fikret Çırakoğlu ve Veysel Tamusta, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir çalışma başlattı. Yoğun araç trafiği nedeniyle yangın riski taşıyan Çamlık-Laka orman yolunda olası alevlere karşı ilk müdahalede kullanılmak üzere su bidonları hazırlayan Çırakoğlu ve Tamusta, bidonları yol kenarındaki kolay ulaşılabilecek noktalara yerleştirdi. Haziran ayında başlayan çalışmada, havuzu bulunan villalardan temin edilen 20 litrelik boş kimyasal bidonlar değerlendirildi. Üzerlerine 'Yangın içindir' yazılan 15 bidon, Laka ile Sefa Sahili arasındaki yaklaşık 1,5 kilometrelik orman yolu boyunca 200 metre aralıklarla yerleştirildi. Bidonların sayısının, yeni bidonlar temin edildikçe artırılmasının planlandığı belirtildi.

'YANGINLARA BAŞLANGIÇTA MÜDAHALE ETMEK ÇOK DAHA KOLAY'

Çalışmayı başlatan Fikret Çırakoğlu, benzer bir uygulamayı Muğla'nın Ortaca ilçesinde gördüğünü ve bundan esinlendiğini belirtip, "Bu yol bizim çok işlek bir güzergahımız. Devamlı cam atık ve sigara atıldığını görüyoruz. Böyle bir durumda arkasından gelen duyarlı bir kişi ilk kıvılcımı bu bidonlardaki suyu kullanıp, söndürebilir. Yangınlara başlangıçta, büyümeden müdahale etmek çok daha kolay. Geçen sene tam bu konuları tartışırken bir yangın çıktı; itfaiye ve orman ekipleri yetişmese burası cayır cayır yanacaktı. Vatandaş olarak elimizden gelen bu" dedi.

'BU İSTASYONLARI ÇOĞALTMAK İSTİYORUZ'

Veysel Tamusta ise uygulamanın yaygınlaştırılması için mahallelilere çağrıda bulunarak, "Havuzu olan villalardan topladığımız kimyasal bidonları değerlendiriyoruz. Şu anda 15 tanesini yerleştirdik. Havuzu olan dostlarımız kullandıkları boş kimyasal bidonlarını Doğa Sitesi'ne ya da Sefa Çamlık Mahalle Muhtarlığı'na bırakırlarsa, bu istasyonları çoğaltmak istiyoruz. Herhangi bir yangında ilk müdahaleyi yaparak felaketin önüne geçebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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