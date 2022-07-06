Aytun Çıray'dan Bakan Akar ve Bakan Koca'ya Soru Önergesi: 'Doktor. T. Ö.'yü Felç Eden Kurşunu Adeta Siz Attınız'

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, askeri üste görev yaptığı sırada kaza kurşunu ile yaralanan Doktor T.Ö. hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'de soru önergesi verdi. Çıray, "Hukuka ve tıbba uymayarak Doktor T. Ö.'yü felç eden kurşunu adeta siz attınız" dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, askeri üste görev yaptığı sırada kaza kurşunu ile yaralanan Doktor T.Ö hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"DOKTOR. T. Ö.'YÜ FELÇ EDEN KURŞUNU SİZ ATTINIZ"

Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde 4924 sayılı sözleşmeli statüde görev yapan Doktor T. Ö.'nün Sağlık Bakanlığı'nın 27.04.2022 tarihli kararı ile Şırnak 23. P. Tüm. Komutanlığı emrine 09.05.2022 - 09.07.2022 tarihleri arasında resen 2 aylık geçici görev kararıyla görevlendirildiğini belirten Çıray, bu kararın Doktor T. Ö.'ye 06.05.2022 tarihinde hiçbir hazırlık imkanı tanınmadan, Samsun'dan Şırnak'a yolluk-harcırah-bilet gibi ihtiyaçları karşılanmadan ve güvenli ulaşım için gerekli şartlar ve tedbirler sağlanmadan sadece üç gün öncesinden tebliğ edildiğini kaydetti.

Doktor T. Ö.'nün sağlık mazereti sebebiyle 'askerliğe elverişli değildir' raporu nedeniyle askerlik muafiyeti bulunmasına rağmen alındığını vurgulayan Çıray, T. Ö.'nün 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli olarak çalıştığı için başka bir kurumda geçici görevlendirilmesinin hukuken ve tıbben mümkün olmadığına dikkat çekti. Çıray, "Hukuka ve tıbba uymayarak Doktor T. Ö.'yü felç eden kurşunu adeta siz attınız" ifadesini kullandı.

Doktor T. Ö.'nün geçici görevlendirmeye yazılı olarak yaptığı itirazın Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulanmadığının altını çizen Çıray, Doktor T. Ö. için vatan görevinden kaçmak diye bir tavrın asla söz konusu olmadığını, ancak hasta olmasına rağmen askeri birliğe katılmak ve birlikle beraber sınır ötesi askeri üste göreve başlamak zorunda bırakıldığını belirtti. Çıray, şunları belirtti:

"Doktor T. Ö. askeri üste görev yaptığı sırada sebebi henüz bilinmeyen bir kaza kurşunu ile yaralanmış ve T12 düzeyinde omurilik hasarı meydana gelmiştir. Belden itibaren iki bacağını hissetmediği ve kullanamadığı için felçli (paraplejik) haldedir. Ayrıca ağır akciğer hasarı (hemopnömotoraks) ile ağır karaciğer ve dalak hasarı (laserasyonlar) meydana gelmiştir. Kendisi halen Fizik Tedavi Kliniği Subakut Bölümü'nde tedavi altındadır.

Meydana gelen bu elim olayda ne yazık ki idarelerin birden fazla ağır hizmet kusuru bulunmaktadır. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere idareler, meslektaşımızın hayatını tehdit eden ve ağır maluliyetine sebep olan bu olayın doğrudan müsebbibidir."

Çıray, Akar ve Koca'ya şu soruları yöneltti:

"ASKERİ SAĞLIK KURUMLARINI AÇMAK İÇİN DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?"

- Öncelikle askeri bilgi ve becerisi olmayan, askeri eğitimi olmayan hekimler neden askeri birliklerde görevlendirilmektedir?

- İhtiyaç olduğu bu ve benzeri olaylarla açıkça ortaya çıkmasına rağmen askeri sağlık kurum ve kuruluşları hala açılmamaktadır. Askeri sağlık kurumlarını açmak için daha neyi bekliyorsunuz?

- Askeri sağlık kurum ve kuruluşları kapatıldıktan sonra askeri tabiplerin sivil sağlık kurum ve kuruluşlara tayinlerinde rütbe ve özlük yönünden hakları devam ederken, bu tür görevlendirmelere neden askeri değil sivil hekimler gönderilmektedir?

- Askeri sağlık hizmetleri ve cerrahisi, sivil sağlık hizmetlerinden farklı ve özellikli tıbbi yaklaşım, deneyim ve beceri gerektirmesine rağmen, askerlerimiz neden askeri sağlık hizmetlerinden yararlanmamakta ve savaş tıbbı tecrübesi olmayan sivil hekimlere emanet edilmektedir?

- 4924 sayılı kanuna tabi olarak, çakılı kadro ile çalışan bir hekim, geçici görevlendirme yasağına rağmen neden farklı bir kuruma geçici görevle yollanmıştır?

- Askerliğe elverişli olmayan bir hekim, Doktor T. Ö. neden doğrudan askeri birliğe göreve yollanmıştır?

"HEKİM SEVKİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ'NE UYGUN MU YAPILMIŞTIR?"

- Sivil hekim yurt içi askeri birliğe görevlendirilmişken neden ve hangi dayanakla sınır ötesi askeri bölgeye gönderilmiştir?

- Türkiye'nin taraf olduğu Cenevre Sözleşmesi'ne göre işgal altındaki topraklarda ve askeri harekat mıntıkalarında sağlık personelinin kendini tanıtır, mesul makamın mührünü taşıyan, fotoğraflı kimlik ve sol kolunda pazubent taşıması gerektiği belirtilir. Gerek hekimlerin taşınması, kullanılan kıyafetler ve gerekse de bulundukları alanlar sözleşmeye uygun mudur?

ANKA / Güncel