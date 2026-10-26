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Ayşen Gürcan, ESO Başkanı Kesikbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Ayşen Gürcan, ESO Başkanı Kesikbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve il yönetimiyle ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gürcan, yeni dönemin Eskişehir ve iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve beraberindekiler, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş'a ziyarette bulundu.

Gürcan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kesikbaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Ziyarette, Eskişehir'in üretim gücünün, sanayi potansiyelinin ve istihdam olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine değinildi.

Gürcan, Eskişehir Sanayi Odasının yeni döneminin Eskişehir ve iş dünyası için hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Kesikbaş ve yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulundu.

Gürcan, misafirperverliklerinden dolayı Kesikbaş ve yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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