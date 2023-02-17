Ayşegül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ayşegül Aydın'ı (16) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah (21), ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Temmuz 2021'de, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönerken takip ettiği Ayşegül Aydın'ı ağaçlık alana sürükledi. Burada cinsel istismarda bulunan Atikullah, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurdu. Atikullah, Ayşegül'ün çamaşırlarını giydirip, yol kenarına getirdi daha sonra da yaralı gördüğünü söyleyerek, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Bu sırada olay yerinden kaçan Atikullah, jandarma tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Atikullah, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Ayşegül Aydın ise 132 gün sonra hayatını kaybetti.