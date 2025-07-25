Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı

Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan4 polis ve 1 özel güvenlik amiri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmiş ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan 5 şüpheli, 'delil karartma' şüphesiyle tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarındaki valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şüpheliler O.K. ve polis memuru İ.U.U'yu da gözaltına almıştı.