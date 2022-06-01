Ayşe'nin ölümünde erkek arkadaşına verilen ceza kesinleşti - Haberler

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümüyle ilgili yargılanan erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'a (46) 'bilinçli taksirle ölümüne neden olma' suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onanarak kesinleşti.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesine sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. 5 Ekim 2020'de görülen karar duruşmasında, sanık Özgür Tarhan'a, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanarak, ceza 3 yıl 4 aya indirildi. Gerekçede davanın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan açıldığı; ancak tasarlama halinde sanığın anında karar verip, suçu işlememesi, suç işleme kararı ile fiilin icrası arasında belirli bir sürenin geçmesinin gerektiği, somut olayda sanığın öldürme kararını önceden verdiğine ilişkin delil bulunmadığı aktarıldı. Kararda, sanıkla ölen arasında uzun süreli gönül ilişkisi bulunduğu, dosyadaki delillere göre sanığın müteveffayı öldürmesini gerektirir husumetin bulunmadığı, yine sanığın öldürme kastının olduğunun belirlenemediği belirtildi. Yine sanığın ilacı ölene enjekte ettiğine yönelik dosyada maddi bir bulgunun olmadığı, bu nedenle sanığın öldürmeye yönelik bir eyleminin bulunmadığı, ilacı eve getirmesi nedeniyle 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan cezalandırıldığı aktarıldı.