Ayşe Kulin'e 54. Orhan Kemal Roman Armağanı

"54. Orhan Kemal Roman Armağanı", son romanı ve tüm eserleri göz önünde bulundurularak, yazar Ayşe Kulin'e takdim edildi.

Eserleriyle çağdaş Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Orhan Kemal, vefatının 55. yılında, ailesi ve arkadaşları tarafından Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda anıldı.

Gazeteci yazar Mazlum Vesek'in sunuculuğunu üstlendiği programda konuşan Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, yıllardır Orhan Kemal Roman Armağanı sebebiyle çok değerli yazarlar tanıdığını belirterek, etkinliğe katkı sunan edebiyatçılara, armağanın geçmiş ve bugünkü seçici kuruluna teşekkür etti.

Öğütçü, armağanın bu yılki seçici kurulunda Mehmet Nuri Gültekin, Çimen Günay Erol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Kemal Varol ve Kemali Öğütçü'nün yer aldığını aktardı.

Armağanın bu yıl yazar Ayşe Kulin'e verildiğinin altını çizen Öğütçü, şunları kaydetti:

"Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, Ayşe Kulin'in eserlerinde aydınlanma çizgisini benimsemiş, 1990'lı yılların başından bu yana ülkemizde ve komşu coğrafyalarda yaşanan savaş ve göç olgularına aile kurumunu da dahil ederek, romanlarını gerçekçi bir dille kaleme alan ve 40 yılı aşkın süredir sınırları aşan bir okuyucu kitlesiyle buluşan Ayşe Kulin, yarışmaya katılan son eseri ve tüm eserleri göz önünde bulundurularak edebiyatımıza yaptığı katkılardan dolayı 54. Orhan Kemal Roman Armağanına değer görmüştür. Kulin, halkın okuduğu, sevdiği bir yazar olarak en büyük ödülü de halktan aldı. Umudun, inancın, direncin, mücadelenin savaşçısı ve halkın yazarı Orhan Kemal'in bu anlamlı ödülünü de kazandığından dolayı aile olarak Ayşe Kulin'i kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."

"Biriktirdiğim tecrübeler haliyle kalemimden döküldü"

Ayşe Kulin de kendi hayatının Orhan Kemal'in yaşamı ile birçok benzerlik taşıdığını vurgulayarak, "Orhan Kemal, benim gibi başak burcu. Onun 4 evladı var. Benim de 4 oğlum var. Orhan Kemal gibi ben de edebiyatın her yönüne yöneldim. Hikaye, deneme, roman, senaryo yazdım ve onun gibi hayatımı devam ettirebilmek için ağır işçilik de yaptım." dedi.

Gençken özgürlüğüne ve eğlenmeye düşkün olduğunu söyleyen Kulin, şu bilgileri verdi:

"Dans etmeyi, eğlenmeyi seven bir kızdım. Arkadaşlarım partilere giderdi. Ben akşam 19.00'da eve dönerdim. Onlar gece dönerdi. Buna çok üzülürdüm. Bu yüzden erken yaşta, okul biter bitmez evlendim. Tabii o evlilik çabuk bitti, boşandım. Hayatım boyunca çocuğuma yetişmek zorunda kaldığım içim çok ağır işler de yaptım, kamera arkasında, halkla ilişkilerde çalıştım. Biriktirdiğim tecrübeler de haliyle benim kalemimden döküldü. Sonunda gerçekten hayatımın en iyi dönemine 60'lı yaşlarımdan sonra girdim diyebilirim. Çünkü nihayet büyük eziyetlerden ve retlerden sonra bir kitabımı yayınlayabilmiştim. O ilk yayınlanan kitabımla 'Haldun Taner Öykü Ödülü'nü aldım. İkinci kitabımla 'Sait Faik Hikaye Armağanı'nı aldım. Orhan Kemal Roman Armağanı da sanırım son ödülüm. Bunu bana bahşeden jüriye çok teşekkür ediyorum."

Törene konuk olan oyuncu Nur Sürer ise çocukken kütüphaneden ödünç aldığı Orhan Kemal kitaplarını okuduğunu dile getirdi.

Usta oyuncu, sinemada oynadığı ilk filmin de Orhan Kemal'in "Devlet Kuşu" romanından uyarlanan "Avare Mustafa" olduğunu söyledi.

Sinemada en çok Orhan Kemal'in eserlerinden filmler çekildiğini dile getiren Sürer, Orhan Kemal'in bütün romanlarını çok sevdiğini, "Bereketli Topraklar" filmine de çok fazla hassasiyet gösterdiğini ve hazırlık sürecinde her şeye karıştığını ifade etti.

Tören sonrası İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemalettin Taşkın'ın konukları selamlamasının ardından Tahir Şilkan "Orhan Kemal'in Boyun Eğmeyen Kadınları", Çimen Erkol "Orhan Kemal'e Yolculuk", Ufuk Uras "Komşum Orhan Kemal" ve Selçuk Erez "Orhan Kemal'den Ayşe Kulin'e" başlıklı bir konuşma yaptı.