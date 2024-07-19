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Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz

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Ankara'da suikast kurban giden Sinan Ateş'in davasında savcı mütaalasını 10 dakika içinde açıklarken, 3 sanığa beraat 5 sanığa ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş "Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz. Bu yargılamadan paçayı sıyırırlarsa olacaklar gün gibi ortada değil mi?" dedi. Vekillere çağrı yapan Ateş, Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Sinan Ateş Ayşe Ateş Kurban Ankara Güncel Haberler

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