AYNI APARTMANDA 15 AKRABASINI KAYBETTİ, 16 YAŞINDAKİ YEĞENİ İÇİN BEKLİYOR

KAHRAMANMARAŞ Trabzon Bulvarı'nda depremde yıkılan 7 katlı apartmanda 15 akrabasının ölümünün acısını yaşayan Hacı Şahinoğlu, enkaz altında kalan son akrabası yeğeni Enes Şahinoğlu'nun (16) çıkarılmasını bekliyor.

Kahramanmaraş'ta depremde Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Bulvarı en çok etkilenen bölgelerden oldu. Trabzon Bulvarı'nda bulunan 7 katlı İpek Apartmanı depremde yıkılırken, enkaz başında acı bekleyiş devam ediyor. Hacı Şahinoğlu yıkılan binada 15 akrabasını kaybettiğini ve cenazelerinin çıkarıldığını söyledi. Enkaz altında bir tek yeğeninin kaldığını söyleyen Şahinoğlu, "Enkazda anamı, babamı, kız kardeşimi yeğenlerimi erkek kardeşimi, bizim aileden 16 kişiyi kaybettim. 15'ini bulduk. 16 yaşındaki yeğenim Enes Şahinoğlu enkaz altında. Cesedini bulabilsek onu arıyoruz. Ekipler bulmaya çalışılıyor. Ses olayını bitirdik. Cenazemizi bulabilmeyi umut ediyoruz. Arama devam ediyor. Allah'tan umut kesilmez." dedi. (DHA)