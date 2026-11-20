Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, hakim ve savcı yardımcılarına, "Masumiyet karinesine ve yargı dilinin özenine dikkat edin. Makul sürede yargılanma hakkını ve maddi hakikat dengesini koruyun. İletişimde nezaketi elden bırakmayın ve taraflara, tanıklara, avukat meslektaşlarımıza karşı daima nazik, sabırlı ve saygılı olun." tavsiyelerinde bulundu.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen "Akademi Söyleşileri" kapsamında 3. dönem hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi.

Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Özkaya, adaletin devlet ve toplum hayatındaki önemine, hukuk devleti ilkesine, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına, hakim ve savcıların mesleki ve ahlaki sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakim ve savcı yardımcılarının önünde bilgi, tecrübe, sabır ve fedakarlık gerektiren uzun bir yol bulunduğunu anlatan Özkaya, bu yolculukta onlara rehberlik edecek en önemli değerin adalet olduğunu vurguladı.

Özkaya, hakimlik ve savcılık mesleğinin yalnızca hukuki bilgi ve teknik beceriyle değil, güçlü bir ahlaki duruş, yüksek sorumluluk bilinci ve gelişmiş bir adalet duygusuyla yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek, hakimlik ve savcılığın, adalet düşüncesinin günlük hayatta somut karşılık bulan mesleklerden olduğunu ifade etti.

Adaletin devletin varlığını ve toplumun birliğini sürdürebilmesinin temel şartlarından biri olduğunu kaydeden Özkaya, adaletin bulunmadığı yerde güven duygusunun zedeleneceğini, bunun da toplumsal barışın ve birlikte yaşama iradesinin korunmasını güçleştireceğini anlattı.

"Vatandaşın hukuka duyduğu güven mahkeme kapısında somutlaşır"

Hukuk devletini koruma sorumluluğunun önemli bir bölümünün hakim ve savcıların omuzlarında olduğunu belirten Özkaya, "Çünkü hukuk kurallarının uygulanması ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi, büyük ölçüde yargı organlarının faaliyetleriyle gerçekleşmektedir. Bir vatandaşın hukuka duyduğu güven, çoğu zaman mahkeme kapısında somutlaşır. Bir hakim ve savcı, hukuku yalnızca uygulayan değil aynı zamanda hukukun üstünlüğünü kendi davranışlarıyla temsil eden kişidir." değerlendirmesinde bulundu.

Özkaya, hukuk devletinin en önemli güvencelerinden birinin bağımsız ve tarafsız yargının varlığı olduğuna dikkati çekerek, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının yalnızca anayasa ve kanunlarda yer alan ilkeler olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Adaletin gerçekleşmesi kadar bunun toplum tarafından görülmesinin de önemli olduğunu anlatan Özkaya, "Sizin göreviniz Anayasa'ya, kanuna ve hukuka bağlı kalarak adaletin gerçekleşmesini sağlamaktır. Özellikle belirtmek isterim ki yargı bağımsızlığı, hakime tanınmış kişisel bir ayrıcalık değildir." ifadelerini kullandı.

"Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerini gözetin"

Yargı mensuplarının, verecekleri kararların insanlar üzerindeki etkilerini dikkate alması gerektiğini belirten Özkaya, şöyle devam etti:

"Unutmayınız ki güçlü bir hukuk düzeni, yalnızca iyi hazırlanmış kanunlarla değil o kanunları bilgiyle, vicdanla ve adalet duygusuyla uygulayan hukukçularla hayat bulur. Hakimlikte terazi kural ile değer, adalet ile vicdan arasında hassas bir dengeyi temsil eder. Adalet yalnızca yazılı kuralların mekanik biçimde uygulanmasıyla değil bu kuralların insan onurunu esas alan bir anlayış ile yorumlanmasıyla ve adalet sisteminin iyi işletilmesiyle, icra edilen tüm yargısal faaliyetlerin doğru ve düzgün yürütülmesiyle gerçek anlamına kavuşur."

AYM'nin bireysel başvuru içtihatlarına da değinen Özkaya, "Gerekçeli karar yazma özenini kaybetmeyin. Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerini gözetin. Masumiyet karinesine ve yargı dilinin özenine dikkat edin. Makul sürede yargılanma hakkını ve maddi hakikat dengesini koruyun. İletişimde nezaketi elden bırakmayın ve taraflara, tanıklara, avukat meslektaşlarımıza karşı daima nazik, sabırlı ve saygılı olun." açıklamasında bulundu.

Kadir Özkaya, hakimlik ve savcılığın insanların haklarını koruma, hukukun üstünlüğünü yaşatma ve toplumun adalete duyduğu güveni güçlendirme sorumluluğunu beraberinde getirdiğini anlattı.

Hakim ve savcı yardımcılarına meslek hayatları boyunca önlerine gelen her dosyayı gereken ciddiyetle değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Özkaya, "Unutmayın ki makamlar geçicidir. Ünvanlar ve görevler zaman içerisinde değişebilir ancak insanların hayatlarında bıraktığınız izler kalıcıdır. Bir insanın hakkını korumanız, bir haksızlığın giderilmesine katkı sağlamanız veya bir uyuşmazlığı adil biçimde çözmeniz meslek hayatınızın en kıymetli kazanımları arasında yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, AYM Üyesi Yılmaz Akçil, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Metin Yıldırım, AYM Genel Sekreteri Murat Azaklı ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA