Aydın ihracatının yıldızları ödüllerine kavuştu

AYDIN (Bültenler) - 2021 yılında tarihinde ilk kez 1 milyar doları aşan Aydın'ın ihracatının yarıya yakınını gerçekleştiren ilk 5 firmaya Aydın İhracatının Yıldızları Ödül Töreniyle ödülleri takdim edildi.

Dünya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan'ın moderatörlüğünde Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Dünya Gazetesi Yazarı Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu ve Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri aktardı.

Hem tarımın hem sanayinin şehri: İhracatın başladığı yer İzmir, ihracatta ilk ürün Aydın'ın

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Aydın'ın ihracatı 2021 yılında 1 milyar 26 milyon dolara yükseldi. Aydınlı bütün paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Kısa sürede bu ihracatın ikiye katlanmasını ümit ediyoruz, hem tarımın hem sanayinin şehri Aydın'da böyle bir potansiyel var. Türkiye'de ihracatın başladığı yer İzmir, ancak ihracatta ilk ürün Aydın'ın inciridir… Ülkemizde kurulan ilk İhracatçı Birliği; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ydi. Aynı zamanda bildiğiniz gibi; Türkiye'de ilk demiryolu İzmir-Aydın arasında yapılmış, bunun nedeni de Aydın incirinin, pamuğunun dünyaya daha hızlı ve daha verimli ulaştırılması içindi. Bugün ise baktığımızda madencilikten otomotive kuru meyveye kadar birçok sektörümüz Aydın ilimizin ihracatında ön sıralarda." dedi.

Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2021 yılında gerçekleştirdiği 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracata 7,8 milyar dolarlık katkı sağlayan 56 üyemizi gazetelere verdiğimiz teşekkür ilanıyla duyurmuştuk. İklimlendirme, maden, otomotiv sektörlerinde öncü, sürdürülebilirliğe yatırım yapan firmalarımızdan 6'sı Aydın'dandı. Aydınlı ihracatın yıldızlarının daha da artmasını temenni ediyoruz. Bugün Aydın ihracatının yarıya yakınını gerçekleştiren ilk 5 firmamıza Aydın İhracatının Yıldızlarının Ödül Töreni ile ödüllerini verdik. Firmalarımızı kutluyoruz. İlkini İzmir'de gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız; Manisa, Muğla, Balıkesir, Afyon ve Uşak illerimizle devam edecek." diye konuştu.

Aydın'ın ihracatı 1,5 milyar doları aştı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Aydın'ın kuru incir, kestane, zeytinyağı ve kereviz üretiminde Türkiye birincisi; çilek, enginar, turunç, börülce, mandalina da ikinci sırada olduğuna değindi.

"Pamuk ve sofralık zeytinde ise üçüncü büyük üreticiyiz. Aydın'ın tarımsal anlamda Türkiye'yi besleyen şehirlerimizden biri olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aydın 2021 yılında tarihinde ilk kez 1 milyar doları aşarak 1 milyar 26 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Üretimi Aydın'da yapılan, ihracat işlemleri İzmir ve İstanbul başta olmak üzere farklı illerden yapılan ihracatımızda dikkate alındığında Aydın'ın ihracatının 1,5 milyar doları aştığını düşünüyoruz. Aydın'ın ihracatına en çok katkıyı madencilik sektörü 200 milyon dolarla yaptı. Aydınlı kuru meyve ihracatçılarımız 157 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı."

İlk 10'daki 5 firmamız Aydınlı ihracatçılarımızdan oluşuyor

Er, "Otomotiv yan sanayi sektörümüz ise 134 milyon dolarlık ihracat performansıyla üçüncü büyük ihracatçı sektörümüz. İklimlendirme sektörümüz 128 milyon dolar, Makine sektörümüz 90 milyon dolarlık ihracatla öne çıkan diğer sektörlerimiz oldu. Zeytin ve zeytinyağı sektörü olarak Aydın'ın ihracatına 30 milyon dolar ihracat katkısı sağladık. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğimizin sofralık zeytin ihracatında birinci firmamız dahil, ilk 10'daki 5 firmamız Aydınlı ihracatçılarımızdan oluşuyor. 2021 yılında, 24 milyon zeytin ağacımızdan 288 bin ton zeytin rekoltesi elde ettik."

Zeytin ve zeytinyağı ihracatının yasak olması büyük kayıp

Davut Er, Aydın'ın 44 bin ton sofralık zeytin üretimi olurken, zeytinyağı üretiminde 43 bin tonla Türkiye'de birinci konumunda olduğun altını çizdi.

"Türkiye'de en çok ihracat yapan 23. İl konumundayız. Aydınımızın ihracatına Ege İhracatçı Birlikleri'ne üye katkı veren bin 114 ihracatçımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Bu sayının ilerleyen yıllarda daha da artmasını diliyorum. Aydınımızın ihracatının ikiye katlanması için gece-gündüz çalışıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı ihracatının yasaklı olması büyük kayıp. Türk ihracatçısı için, Türkiye imajı için son derece olumsuz. Geçen hafta içinde ABD ve İngiltere özelinde sorular geldi. Zeytin de yasaklı listesinde gözüküyor. Bu Aydın ve ülkemiz için büyük kayıp. Riviera zeytinyağı fiyat olarak ayçiçek yağının altında olmasına rağmen insanlar ayçiçek yağını tercih ediyor. Zeytinyağı katma değerli satılmalı."

Tarım Bakanlığı'nın asıl odaklanması gereken konu ihracat yasağı değil; üretimi artırmak olmalı

Er, "Birini kısıtlayarak diğerinin tüketimini artırmak demek yerli ve milli malımızı koruyacağız derken çiftçinin, zeytin ağaçlarının varlığının gelişmesini engellemektir. Tarım Bakanlığı'nın asıl odaklanması gereken konu ihracat yasağı değil; üretimi artırmak, maliyetleri indirmek, zeytin ağaç varlığımızdan elde ettiğimiz yağı artırmaktır. İhracat yasağına karşı çıkıyoruz. İspanya'da 335 milyon ağaç varlığı var 1 milyon 408 bin ton üretimleri var. Türkiye'de 193 milyon ağaç varlığı var 235 bin ton üretim var. İtalya'da 159 milyon ağaç var 371 bin ton üretim var. Yunanistan 107 milyon ağaç varlığı 235 bin ton üretimi var. Fas 103 milyon ağaç var 158 bin ton üretim var. Tunus 76 milyon ağaç 240 bin ton üretim var. Tunus halkının yüzde 75'i ayçiçek yağı tüketir, ürettikleri yağların yüzde 80'nini ihraç ederler. Eğer bir mal katma değerli satılabiliyorsa satılmalı yasak konulmamalı. 193 milyon ağaçtan neden bu kadar az yağ üretiliyor buna odaklanılmalı." dedi.

Zeytinyağı desteklemeleri artırılmalı

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "İlimizde 3 milyon 600 bin dekar alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. İlimiz, yağlık zeytinde 229 bin ton, incirde 180 bin ton, kestanede 24 bin ton, çilekte 66 bin ton, arpada,204 bin ton ile üretimde lider konumda bulunmakta olup pamukta 270 bin ton, enginarda 8 bin 360 ton, buğdayda 63 bin ton ile 2.sırada yer almaktadır. Ürün bazında sıkıntılarımıza baktığımızda ise zeytinyağına yapılan desteklemelerin artırılması gerektiğini belirtmek isterim. Yaklaşık 10 yıldır dile getirdiğimiz bir konu olmasına rağmen ne yazık ki zeytinyağına yapılan prim desteği artırılmamaktadır. Bu desteklemelerin acilen artırılması gerekiyor ki İtalya, İspanya gibi lider ülkelerle rekabet şansımız olsun." diye konuştu.

Aydın'ın tarımsal ürün ihracatı 241 milyon dolar

Çondur, "Ayrıca ilimizin en önemli geçim kaynaklarından olan ülkemiz ekonomisine önemli miktarda döviz getirisi sağlayan zeytinliklerin, maden şirketlerinin yağmasına açılması kabul edilemeyeceğini de belirtmek isterim. Ayrıca dünyada lider konumda olduğumuz incirimize de sahip çıkılmalı ve prim desteği verilmesi gerekmektedir. Ülkemiz, pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Aydın ili olarak da 1 milyar 26 milyon lirasını karşılamaktadır. İlimizde gerçekleşen tarımsal ürün ihracatı ise 2021 yılı için 241 milyon dolardır.Ancak birçok ürünümüz İzmir gümrük çıkışlı olduğu için Aydın ihracat rakamlarına yansımamaktadır. Potansiyelimiz bu rakamların üzerindedir." dedi.

Teşvik ve destekler artırılmalı

Fevzi Çondur, "İlimiz tarımsal ürünlerinin ihracat rakamlarına baktığımızda ise ülkemize yaklaşık olarak kuru incirde 86 milyon dolar, zeytinde 25 milyon dolar, çam fıstığında 27 milyon dolar, kuru kayısıda 27 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlamıştır. Kuru incir için ihracatta hedefimiz ton başına 10 bin dolara ulaşmaktır. Pandemi süreci ile birlikte tarımsal üretimin önemi anlaşılmıştır. elektrik, doğalgaz, akaryakıt, gübre, lojistik, ambalaj gibi girdi maliyetlerindeki yaşanan yüksek artışlar engellenmelidir. Tarımsal üretimin ve ihracatın olumsuz yönde etkilenmemesi için devletimizin bu konuda derhal gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Ayrıca tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için teşvik ve destekler artırılmalıdır." diye konuştu.

Toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve sektör paydaşları katıldı.

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