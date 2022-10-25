Aydın haber! Aydın'da, 71 yaşındaki müteahhitten 11 gündür haber alınamıyor

Aydın haber... AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir arkadaşıyla gittikleri ilçe merkezinden dönüşte otomobilden inen ve bir daha kendisinden haber alınamayan müteahhit İsmail Demiral'dan (71), 11 gündür haber alınamıyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir arkadaşıyla gittikleri ilçe merkezinden dönüşte otomobilden inen ve bir daha kendisinden haber alınamayan müteahhit İsmail Demiral'dan (71), 11 gündür haber alınamıyor. 100 jandarma komanda tarafından dron ile aranan Demiral'ın hafif düzeyde Alzheimer rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nde yaşayan evli, 4 çocuk babası Müteahhit İsmail Demiral, geçen 14 Ekim'de öğlen saatlerinde komşusu İrfan Ekşi'nin otomobiline binip birlikte Nazilli'ye gitti. İlçe merkezinde otomobilden inen Demiral, burada başka bir arkadaşıyla buluştu. Ekşi'nin de buradaki işlerini halletmesinin ardından ikili, saat 17.30 sıralarında eve dönmek üzere tekrar yola çıktı. Demiral, Yeşil Mahalle, Kasap Kahvehaneleri mevkine geldiklerinde otomobilden indi. Demiral'ın akşam eve gitmemesi, telefonlarına da cevap vermemesi üzerine ailesi gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca jandarmaya kayıp, ihbarında bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 100 komandoyla bölgede dronla arama kurtarma çalışması başlattı.