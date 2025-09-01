Aydın'daki Yangın Atış Poligonundaki Tadilat Sırasında Çıktı

'YANGIN ATIŞ POLİGONUNDAKİ TADİLAT SIRASINDA ÇIKTI'

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının Emniyet Müdürlüğü'nün atış poligonundaki tadilat sırasında çıktığını söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 15.30'da çıktığını belirten Vali Canpolat, "Emniyet Müdürlüğümüzün atış poligonundaki tadilat sahasında spiralden çıkan bir yangın çevreye yayıldı. İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz bölgeye geldi ve müdahaleye başladı. Şu an 168 personel, 53 araç ve hava aracı olarak da 9 araçla yangına müdahale ediyoruz. Geldiğimiz noktada yangını kontrol altına aldığımızı söyleyemeyiz ama etrafını çevirmeye başladık. En kısa zamanda bir sonuç almak istiyoruz. Şu an AFAD, ADM, emniyet, jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi, UMKE, Orman Bölge Müdürlüğü, Kızılay, Devlet Su İşleri, Karayolları ve sivil toplum kuruluşlarına ait ekiplerimiz bölgede görev yapıyor. Herhangi bir iş yerinde veya evde bir zarar yok. Bir sıkıntı olmasın diye Emirdoğan köyünün çevresini kuşattık" dedi.

Melek FIRAT/ AYDIN,