AYDIN'DA KURULACAK ORGANİZE SERALARDA YILLIK 10 BİN TON YAŞ SEBZE ÜRETİLECEK

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi için 776 bin metrekarelik alan hazırlandı. Bölgenin 20 sera ve her biri yaklaşık 4 bin metrekarelik 9 sanayi parselinden oluşacağı bildirildi. Kurulacak seralarda yıllık 10 bin ton yaş sebze üretimi hedeflenirken, 1000 kişiye de iş imkanı sağlanacağı belirtildi.

Aydın Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nın (TDİOSB) tanıtım sinevizyon gösterisiyle yapıldı. Aydın Ticaret Odası'ndaki toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri, kaymakamlar, çevre ilçelerin belediye başkanları, bazı siyasi partilerin il başkanları ve daire amirleri katıldı. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesinde başlatılan çalışmalarla, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası ortaklığında TDİOSB tüzel kişilik kazandı. Kadıköy Mahallesi'ndeki 776 bin metrekare alanda TDİOSB hazırlandı. Bölgede, her biri 25 bin metrekareden oluşan 20 sera ve her biri yaklaşık 4 bin metrekareden oluşan 9 sanayi parseli yer alacak. Kurulacak seralarda yıllık 10 bin ton yaş sebze üretimi hedeflenirken, 1000 kişiye de iş imkanı sağlanacağı bildirildi. Jeotermal enerjiyle ısıtılacak olan seraların alt yapı çalışmaları tamamlanmasının ardından önümüzdeki yıl içinde açılmasının planlandığı kaydedildi.

PARSELLERİN SATIŞINA BAŞLANILDI

Toplantıda konuşan Hüseyin Aksoy, Ülkemizde kurulum aşamasında olan 50 Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bunlar besi, hayvansal ürünler, su ürünleri, süt işleme, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, çiçekçilik ve sera gibi ihtisas alanlarına ayrılarak ülkemizin tarımsal geleceğine büyük katkılar yapmaya aday durumdadırlar. Bu girişim ve yatırım bölgelerinden ilk olarak hayata geçecek olanlardan birinin Aydın'da bulunması ve ısıtmada jeotermal kaynağa dayalı olması çok önemli bir fırsat. Aydın Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en güzide coğrafi alanlarından olan Aydın'da topraksız, tam otomasyonlu, ısıtması yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanan, modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesi ile, en faydalı ve en iyi tarım üretimini hedeflemektedir. Bölgemizdeki sera ve sanayi parselleri için satışlarımız bugünden itibaren başlamıştır. Genel yerleşim planında görülebilecek olan parsellerin fiyatlandırmaları; arsa payı, genel idari işlemler, altyapı imalatları ve jeotermal araştırmaların öngörülen kısımları dahil olarak gerçekleştirilmektedir. Parsel satışlarında çeşitli taksitlendirme seçenekleri de bulunmaktadır dedi.

'YILDA 10 BİN TON YAŞ SEBZE ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR'

Vali Aksoy, Sera Organize Sanayi Bölgemizdeki modern otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda, yıllık 10 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretimi yapılarak yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunulması hedeflenmektedir. Yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede yatırımcılara istedikleri desende yaş sebze meyve üretim imkanı da sunulacaktır. Bölgedeki yatırımcıların genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım teşvikleri, istihdama yönelik teşvikler, AR-GE desteği gibi Türkiye'deki mevcut yatırım teşvik uygulamalarından faydalanmaları öngörülmektedir. Aydın Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi arazi alımlarında KDV muafiyeti, daimi emlak vergisi, parselizasyon işlemleri, tesis inşası ve işletimi ile katı atık vergisinde muafiyet sağlamaktadır. Ayrıca kendi imkanlarıyla sağlayacağı, düşük maliyetli su ve ısıtma bedeli ve ortak işletme giderlerinde maliyet azaltıcı birçok avantajı girişimcisinin hizmetine sunmaktadır. Atık su, içme suyu, sulama suyu, kullanma suyu, elektrik, telekomünikasyon, yol, doğalgaz, drenaj hizmetleri ve sera ısıtması için jeotermal enerji bağlantısı, parsel teslim aşamasında, yatırımcılara hazır olarak sunulacaktır.