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Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede! Ünlü sanatçıyı görmek için birbirlerini ezeceklerdi

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Usta oyuncu Aydemir Akbaş, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile camiye girişi sırasında arbede yaşandı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen tören ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sanatçılar İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer ile kültür ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

TATLISES'İN GİRİŞİ SIRASINDA ORTALIK KARIŞTI

Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede! Ünlü sanatçıyı görmek için birbirilerini ezeceklerdi

Şarkıcı Ferman Toprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sinema camiasının en büyük simalarından birini kaybettiklerini belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, ruhu şad olsun." dedi. Toprak, "Geldiğimiz yer de gideceğimiz yer de son nokta burasıdır, son filminin burada finalini verdi. Bu kadar sevenini bir araya toplamak kolay değil. Çok önemli filmlere imza attı, çok önemli duygulara tercüman oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede! Ünlü sanatçıyı görmek için birbirilerini ezeceklerdi

"O BİZİM AĞABEYİMİZDİ"

Şarkıcı Candan Erçetin ise "O bizim ağabeyimizdi. Uğurlamak için buradayız, son görev; çok severdik." şeklinde konuştu. Namazın ardından Galatasaray bayrağına sarılı tabut alkışlarla uğurlandı.

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede! Ünlü sanatçıyı görmek için birbirilerini ezeceklerdi

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede! Ünlü sanatçıyı görmek için birbirilerini ezeceklerdi

Kaynak: AA / Güncel

Feriköy Mezarlığı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Aydemir Akbaş Dursun Özbek Şafak Sezer Galatasaray Davut Gül Kültür Sanat Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

İbrahim Helvacı:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Tutankamon Hoca:

Kutlu Tin'i şad mekanı Uçmağ olsun

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Necati Hançer:

Camiye dikey gelmeyenler mecburen yatay geliyor görüyorsunuz

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Src Ars:

ilk defa gördüm cenaze giderken alkislandigini

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Doğan Akdemir:

6s bayrağını görünce rahmet okumaktan vazgeçtim.

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