Ayasofya'dan gelen son görüntü pes dedirtti! Şimdi de duvarlarını kazıyıp eve götürüyorlar - Haberler

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Ayasofya'dan gelen son görüntü pes dedirtti! Şimdi de duvarlarını kazıyıp eve götürüyorlar

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Ayasofya Camii'nde, İmparatorluk Kapısı'ndan parçalar koparılması ve tarihi su haznesinin ayakkabılığa çevrilmesi skandalı henüz etkisini yitirmemişken yeni bir olay daha patlak verdi. Şimdi de bazı ziyaretçilerin, Ayasofya'nın duvarlarını kazıyıp poşetlere koyarak götürdükleri öne sürüldü.

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nin bir parçasının şifa olduğu gerekçesiyle kimliği belirsiz kişiler tarafından koparılıp yenmesinin, su haznesinin ayakkabılık yapılmasının ardından yeni bir skandal daha patlak verdi.

Son gelen görüntüde ellerinde poşet olan kadınlar Ayasofya duvarına dokunuyor. Ellerinde poşet olan kadınların duvardan parçalar kopardıkları iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan bir kullanıcı, "1485 yıldır ayakta olan Ayasofya, hani saygı, hani kültürel mirası koruma; daha kötü şeyler olmadan lütfen engel olunsun. İbadet etmek bu değil…" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'dan gelen son görüntü pes dedirtti! Şimdi de duvarlarını kazıyıp eve götürüyorlar

19 Nisan tarihinde de Ayasofya Camisi'nin tarihi "İmparatorluk Kapısı" tahrip edilmişti. Olayın kısa sürede gündem olmasıyla birlikte kapıyı tahrip edenlerin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmesine başlanmıştı. İmparatorluk kapısı daha sonra restore edilmek zorunda kalmıştı.

Ayasofya'dan gelen son görüntü pes dedirtti! Şimdi de duvarlarını kazıyıp eve götürüyorlar

Öte yandan daha önce Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağı kırılmıştı. Haznenin içine camiye gelenler tarafından ayakkabı koyulduğu görülmüştü.

Ayasofya'dan gelen son görüntü pes dedirtti! Şimdi de duvarlarını kazıyıp eve götürüyorlar

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ayasofya Camii, Güncel, Haberler

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Yorumlar (9)

MUSTAFA KEMAL:

OLSUN İBADETE AÇILDI YA.

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ARSLAN HAN:

Tek amaç Camiyi kapatalım .... Tüm çalışma bu yönde

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Osman Tokgonul:

Lan taştan medet umacağınıza ... Ya , hadi ya . Bu mu Müslümanlık ? Arkadaş ben gördüğüme söylüyorum ( Söylesem de kimse takmıyor da , ben gene de söylüyorum ) Kuranın Türkçesini de okuyun diyorum . Okusanız ne kapı kemirir ne de duvar yontusundan medet umarsınız

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