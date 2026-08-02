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Axios: Suudi Arabistan, İran'a yönelik yeni saldırı planlarına ilişkin endişelerini Trump'a iletti

Axios: Suudi Arabistan, İran'a yönelik yeni saldırı planlarına ilişkin endişelerini Trump'a iletti
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WASHINGTON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, ABD'nin İran'a geniş çaplı yeni saldırılar düzenleme planlarına ilişkin endişelerini dile getirdiği bildirildi.

WASHINGTON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, ABD'nin İran'a geniş çaplı yeni saldırılar düzenleme planlarına ilişkin endişelerini dile getirdiği bildirildi.

ABD merkezli haber sitesi Axios'a bilgi veren ABD'li bir yetkili, "Endişelerini dile getiren Suudi Arabistanlı yetkililer, eylem planının netliğe kavuşturulmasını talep etti" dedi.

Trump, haberin yayımlanmasından kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, " İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini" duyurdu. Trump, planlanan operasyonların iptalinin, "hızlı bir şekilde anlaşmaya varılması şartına bağlı olduğunu" da kaydetti.

Axios'un haberine göre Katarlı arabulucular, cumartesi günü İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Steve Witkoff ve Ummanlı yetkililerle, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir mutabakata ulaşılması amacıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Trump, çarşamba günü Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile bir araya geldi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre görüşme Trump'ın programına, Suudi bakanın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmede İran ile gerilimin azaltılmasından yana olduklarını belirtmesinin ardından eklendi.

Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlediği füze saldırısı ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini sürekli şekilde aksatması nedeniyle önümüzdeki günlerde İran'ın enerji hedeflerine saldırı düzenlemeyi ciddi şekilde değerlendirdiğini, ancak henüz nihai talimatı vermediğini söylemişti.

Erakçi ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'ye maceracı adımlar atmama uyarısında bulunarak, bu tür adımların atılmasından sorumlu olanların, sonuçlara da katlanmak zorunda kalacağını söyledi.

Erakçi söz konusu ifadeleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde dile getirdi. Erakçi, Suudi mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede, ABD veya İsrail'in her türlü düşmanca eylemine ve bölgeden buna verilecek her türlü desteğe İran Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı ve orantılı bir yanıt vereceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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