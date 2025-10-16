Avusturya'nın Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı

(ANKARA) - Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Avusturya'nın Ulusal Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, "Küçük bir ülke olarak, Avusturya olarak düzenin, değerlerin ve kasıtlı olarak ihlal edilmiş ilkelerin savunuculuğunu üstlenmekten sorumlu hissediyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı' nı (AGİT) kural temelli uluslararası düzeni savunmak ve güveni yeniden inşa etmek için her zamankinden daha fazla önemsiyoruz. Şu anda Türkiye'nin en seçkin diplomatlarından biri Viyana'da AGİT'in başında bulunuyor" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, "İşbirliği bakımından daha iyi olmamız gereken bir alanın, Türkiye'nin AB üyeliği süreci olduğunu vurgulamak isterim. Karşılıklı olarak stratejik ve faydalı olacak yeni bir ivmeye ihtiyacımız olduğu açıktır" diye konuştu.

Avusturya'nın Ulusal Günü, Ankara'da Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen'in ev sahipliğindeki respesiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve milletvekilleri de katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda açış konuşmalarına geçildi. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Juen şöyle konuştu:

"1945 yılı, Avusturya'nın bir devlet ve hukukla yönetilen bir demokrasi olarak yeniden doğuşunu getirdi. Tam bağımsızlığımızı kazanıp Birleşmiş Milletler'e katılmamız ise on yıl sürdü; Avrupa Konseyi'ne katılmamız ise bir yıl daha aldı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile birlikte bu kurum, paylaştığımız değerlerin merkezinde yer alıyor. 25 Ekim 1955'te son müttefik askeri Avusturya'dan ayrıldı. Bir gün sonra parlamentomuz Avusturya'nın kalıcı askeri tarafsızlığına ilişkin yasayı kabul etti. Böylece 26 Ekim, Avusturya'nın ulusal günü oldu.

" Türkiye'nin en seçkin diplomatlarından biri Viyana'da AGİT'in başında"

Küçük bir ülke olarak Avusturya, düzenin, değerlerin ve kasıtlı olarak ihlal edilmiş ilkelerin savunuculuğunu üstlenme konusunda sorumluluk hissediyor. AGİT'in kural temelli uluslararası düzeni savunmak ve güveni yeniden inşa etmek için her zamankinden daha fazla önemsiyoruz. Şu anda Türkiye'nin en seçkin diplomatlarından biri Viyana'da AGİT'in başında bulunuyor. Bu da her iki ülkenin de şunu açıkça gördüğünü kanıtlıyor: yalnızca sınır ötesi işbirliği ve açık, adil bir diyalog yoluyla, önümüzdeki bölgesel ve küresel riskleri başarıyla yönetebilir ve tehditlerle mücadele edebiliriz.

Gerçek bir ortaklık içinde, barışın ve olumlu değişimin meyvelerini toplamaya başlayabiliriz - Güney Kafkasya'dan Suriye'ye, Basra kıyılarına kadar bölgesel kalkınma, bağlantısallık ve yeşil dönüşüm için. Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren 250 Avusturya şirketi arasında, bu yeni ve çevre dostu ticaret yolları için ileri teknolojiye sahip demiryolu tedarikçileri ve inşaat firmaları bulunmaktadır.

Ticaret ve yatırım açısından küresel ölçekte zorlu zamanlara rağmen, Avusturya'nın Türkiye'deki yatırımları 2,5 milyar euroya ulaşmıştır. İstanbul ve Ankara'daki ticaret ofislerimizle her yıl bin 300 Avusturya şirketinin Türkiye'de faaliyet başlatmakla ilgilendiğini duyduğumda, çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum."

"Üst düzey diyaloğu sürdürmek istiyoruz"

Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay, konuşmasında şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun bölgesel ve küresel ölçekte benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Avrupa barışını destekleyen ortaklar arasında daha yakın diyalog ve iş birliği hayati hale gelmiştir. Bu bağlamda, Türkiye ve Avusturya, köklü stratejik bağlarla sürdürülen yakın ve çok katmanlı ilişkilere sahip iki ülkedir. Son yıllarda, Türkiye ve Avusturya, ortak çıkar konularında ikili ve çok taraflı diyaloğu daha da güçlendirmeyi başarmıştır. İki yıl önce Şansölye'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaret, 22 yıl aradan sonra Şansölye düzeyinde yapılan ilk ziyaretti. Bu tür üst düzey ziyaretlerin, dost iki ülke arasındaki ortak anlayış ve işbirliğini güçlendirdiği açıktır. Önümüzdeki dönemde bu üst düzey diyaloğu sürdürmek istiyoruz.

"Avusturya şirketleri son 20 yılda 10,5 milyar eurodan fazla yatırım yaptı"

İki ülkeyi birbirine bağlayan güçlü alanlardan biri de ticari ilişkilerdir. 2024 yılında Avusturya ile ikili ticaretimizin neredeyse 4 milyar ABD dolarına ulaştığını, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla ise 2,7 milyar doları geçtiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Ayrıca, Avusturya şirketleri son 20 yılda ekonomimize 10,5 milyar eurodan fazla yatırım yapmıştır. Potansiyelimiz göz önüne alındığında, özellikle yeşil enerji, yüksek teknoloji ve dijitalleşme gibi yeni alanlarda daha da iyi sonuçlar elde edebileceğimize inanıyoruz.

Türkiye'yi ziyaret eden Avusturyalı turistlerin sayısı da artıyor. Geçen yıl, yarım milyondan fazla Avusturyalı turisti ülkemizde ağırladık. Aynı şekilde, arkeoloji ve diğer kültürel alanlarda da birlikte çalışıyoruz. Efes kazıntıları, ülkelerimiz arasında bir başka kültürel köprü niteliğindedir. Özellikle işbirliği bakımından daha iyi olmamız gereken bir alanın, Türkiye'nin AB üyeliği süreci olduğunu vurgulamak isterim. Karşılıklı olarak stratejik ve faydalı olacak yeni bir ivmeye ihtiyacımız olduğu açıktır.

Bugün burada bulunan tüm Türk ve Avusturyalı dostlarımızın da benimle aynı fikirde olacağına inanıyorum: Türk-Avusturya ilişkileri, daha vizyoner ve çok boyutlu bir bakış açısıyla parlak bir geleceği hak ediyor."