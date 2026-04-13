Volkan Demirel'in Galatasaray maçı öncesi geleceği belli oldu

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Volkan Demirel’in geleceği ve kulübün borç yapılandırmasına dair Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

''VOLKAN DEMİREL SEZON SONUNA KADAR BİZİMLE''

Volkan Demirel ile yolların ayrılacağı iddialarını reddeden Arda Çakmak, "Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız bizim için çok kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz. Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak." dedi.

"HAYAL SATMADIM"

Kulübün mali disiplini hakkında şeffaf bilgiler veren Başkan Çakmak, ''Ben hiçbir zaman hayal satmadım. Gençlerbirliği'nin bu sezonki hedefi ligde kalmaktır. Gençlerbirliği bu sezon ligde kalacak; sonrasında ise hedefimizi daha uygun bir kadroyla üst sıralar olarak belirleyeceğiz. Beni evde pijamalarımla televizyon izlerken, takım kayyuma kalmasın diye başkan yaptınız. Şimdi borçlar azalınca herkes başkanlık hayali kurmaya başladı. Buradan söylüyorum: 2.5 yıl kongre yapmayı düşünmüyoruz. Göreve geldiğimizde kulübün 900 milyon TL ödemesi vardı. Şu anda güncel borcumuz 250 milyon TL’ye düştü. Bu borçlar içerisinde yöneticilerin sağladığı kasa kolaylıkları yok. Eski yöneticilerin bu paraları geri isteyeceklerini düşünmüyorum, zaten istememeleri de lazım.'' sözlerini sarf etti.