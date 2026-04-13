Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Erzincan'ın yanı sıra Tunceli, Elazığ, Gümüşhane ve Bayburt'ta da hissedildi.
Erzincan'ın Kemah ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sallandı.
KEMAH'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Erzincan'ın Kemah ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 19.15'te gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4 olduğunu açıkladı. Deprem yerin 7.12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Erzincan'ın yanı sıra Tunceli, Elazığ, Gümüşhane ve Bayburt'ta da hissedildi.