Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark 2 puana inerken şampiyonluk yarışı kızıştı; yapay zeka Galatasaray’ı yüzde 79.3 ile favori gösterirken, Fenerbahçe’nin ihtimali yüzde 19.6’ya yükseldi, Trabzonspor’un şansı ise yüzde 1.1’de kaldı.

  • Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 85.2'den 79.3'e geriledi.
  • Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 12.1'den 19.6'ya yükseldi.
  • Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali yüzde 1.1 olarak hesaplandı.

Süper Lig’de 29. hafta sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybetmesi dengeleri değiştirdi.

GALATASARAY AVANTAJ KAYBETTİ

Haftanın ardından Galatasaray 68 puanla liderliğini sürdürse de, Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 puana kadar geriledi. Trabzonspor ise 64 puanla takibini sürdürdü.

YAPAY ZEKA TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Euro Club Index verilerine göre sezon sonu puan tahminleri ve şampiyonluk ihtimalleri yeniden hesaplandı. Yapay zekaya göre Galatasaray 80 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE’NİN İHTİMALİ ARTTI

Fenerbahçe’nin sezonu 77 puanla tamamlaması beklenirken, şampiyonluk ihtimali yüzde 12.1’den 19.6’ya yükseldi. Sarı-lacivertliler, son haftalara girilirken yarışta iddiasını güçlendirdi.

GALATASARAY’IN ORANI DÜŞTÜ

Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 85.2’den 79.3’e geriledi. Liderliğini koruyan sarı-kırmızılı ekip, puan kaybının etkisini istatistiklere de yansıttı.

TRABZONSPOR GERİDE KALDI

Trabzonspor’un sezonu 73 puanla tamamlaması öngörülürken, şampiyonluk ihtimali yüzde 1.1 olarak hesaplandı. Bordo-mavililer matematiksel olarak yarışta kalsa da ihtimaller oldukça düşük.

Fatih Kocatürk
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbdo Kulo:

Yapay zekaya osimenin sezonu kapatığınıda yazon bakalım oran kaç çıkacak

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yapay zeka da araştırıyor sistemi gereği. Ayak oyunlarını görüyor haliyle. Soru şeklinizi değiştirmeyi deneyiniz. Neden hakemlerde n mi kaynaklı diye sorun bakalım ne diyecek

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

