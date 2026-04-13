Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Süper Lig’de 29. hafta sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybetmesi dengeleri değiştirdi.

GALATASARAY AVANTAJ KAYBETTİ

Haftanın ardından Galatasaray 68 puanla liderliğini sürdürse de, Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 puana kadar geriledi. Trabzonspor ise 64 puanla takibini sürdürdü.

YAPAY ZEKA TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Euro Club Index verilerine göre sezon sonu puan tahminleri ve şampiyonluk ihtimalleri yeniden hesaplandı. Yapay zekaya göre Galatasaray 80 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE’NİN İHTİMALİ ARTTI

Fenerbahçe’nin sezonu 77 puanla tamamlaması beklenirken, şampiyonluk ihtimali yüzde 12.1’den 19.6’ya yükseldi. Sarı-lacivertliler, son haftalara girilirken yarışta iddiasını güçlendirdi.

GALATASARAY’IN ORANI DÜŞTÜ

Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 85.2’den 79.3’e geriledi. Liderliğini koruyan sarı-kırmızılı ekip, puan kaybının etkisini istatistiklere de yansıttı.

TRABZONSPOR GERİDE KALDI

Trabzonspor’un sezonu 73 puanla tamamlaması öngörülürken, şampiyonluk ihtimali yüzde 1.1 olarak hesaplandı. Bordo-mavililer matematiksel olarak yarışta kalsa da ihtimaller oldukça düşük.