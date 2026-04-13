Haberler

İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların kısa vadeli kazanç beklentisinden uzaklaşarak uzun vadeli stratejiye odaklanması gerektiğini belirterek, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini önerdi.

  • Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, paradan para kazanma döneminin sona erdiğini ve manipülasyonların yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.
  • Ons altının 4.730 dolar seviyesinde olduğunu, 4.650 doların güçlü destek ve 4.900 doların direnç seviyesi olduğunu açıkladı.
  • Borsa İstanbul için 12.900 puanın destek ve 14.000 puanın direnç olduğunu, Euro-Dolar paritesinde ise 1.1480-1.1680 bandının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD ile İran arasındaki ateşkesten istenen sonuç çıkmayınca küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine çıkarken, altın ve gümüş haftaya düşüşle başladı. Gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar geldi.

“PARADAN PARA KAZANMA DÖNEMİ SONA ERDİ”

Memiş, piyasadaki mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde, “Paradan para kazanma dönemi sona erdi” diyerek yıl sonuna kadar manipülasyonların devam edeceğini söyledi. Bu yılı kazançla kapatmak isteyen yatırımcıların uzun vadeli stratejiye yönelmesi gerektiğini vurguladı.

“PİYASALAR YİNE SAVAŞI FİYATLIYOR”

ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmamasının piyasaları doğrudan etkilediğini belirten Memiş, “Piyasalar yine savaşı fiyatlamaya başladı. Olumsuz fiyatlamanın öne çıktığı bir sürece girdik. Petrol yüzde 8 yükselerek 106 doları gördü, şu an 104 dolar seviyesinde. Altın, gümüş ve diğer enstrümanlar haftaya satıcılı başladı” dedi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altının 4.730 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, teknik olarak 4.650 doların güçlü destek, 4.900 doların ise direnç seviyesi olduğunu ifade etti. Belirsizliğin sürdüğünü belirten uzman, piyasada yönün haber akışına göre şekilleneceğini söyledi.

“BU SÜRECİ UZATACAKLAR”

Memiş, piyasalardaki dalgalanmaların bilinçli olarak uzatıldığını savunarak, “Mümkün olduğunca bu süreci uzatacaklar. Manipülasyon piyasasıyla kazanmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

BORSA VE PARİTEDE KRİTİK EŞİKLER

Borsa İstanbul için 12.900 puanın destek, 14.000 puanın direnç olduğunu belirten Memiş, Euro-Dolar paritesinde ise 1.1480-1.1680 bandının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

“BARIŞ İSTEMEYEN GRUPLAR VAR”

Piyasalarda arka planda farklı güçlerin etkili olduğunu öne süren Memiş, “Perde arkasında büyük balinalar var. Barış istemeyen gruplar da süreci etkiliyor” dedi.

“YATIRIMCI UZUN VADEYE ODAKLANMALI”

Memiş, yatırımcıların kısa vadeli kazanç beklentisinden uzaklaşması gerektiğini belirterek, “Uzun vadeli planlama yapılmalı, düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Bu yıl paradan para kazanma yılı değil” diye konuştu.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Uzun vadeli kazançtan kazanılacağını cümle alem bilir. Bugün gramı 6.800 TL olan altın uzun süre sonra 10 bin olacaktır. Yerinde durmaz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

