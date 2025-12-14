Haberler

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Avustralya'nın Sydney kentinde kutlamalar sırasında silahlı saldırı düzenlendi. 2 saldırgan uzun namlulu silahlarla 50'den fazla atışla Bondi Plajı'ndaki insanları hedef aldı. Halk büyük panikle sağa sola kaçışırken, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

  • Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 2 silahlı saldırgan uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
  • Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralı sayısı fazla oldu.
  • Avustralya Başbakanı, Bondi'deki görüntülerin şok edici olduğunu ve polisin sahada hayat kurtarmak için çalıştığını belirtti.

Avustralya'nın Sydney kentinde Bondi Plajı'na giren 2 silahlı saldırgan, çevredeki insanların üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Saldırı sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların da sayısının fazla olduğu açıklanırken, bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi.

Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

PARK CANSIZ BEDENLERLE DOLU

Plajdan silah ve çığlık seslerinin yükselmesinin ardından yüzlerce kişinin bölgede kaçtığı görülürken, bir başka görüntüde ise parkta yerlerde yatan çok sayıda cansız beden görülüyor.

Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

BAŞBAKAN: POLİS SAHADA VE HAYAT KURTARMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Avustralya Başbakanı ülkeyi kana bulayan saldırıyla ilgili olarak "Bondi'deki görüntüler şok edici. Polis sahada ve hayat kurtarmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıVEFA:

Dinci ,yobaz teröristlerdir kesin, dünyadaki huzur ve barışın içine ettiler!

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme169
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Sen kesin öylesin oe

yanıt33
yanıt18
Haber YorumlarıErdi çolak:

Dinsizlerin yaptığı katliamlarıda böyle eleştirmişsindir inşallah.

yanıt31
yanıt5
Haber Yorumlarıitunes para:

şükürler olsun allaha ki bana orda pasifiğe girmeyi nasip etti

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Allah belalarını versin, halkı plajda taramalı silahla vurmak ne demek ya..!!!..Yine birileri plan peşinde herhalde.

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Orada gazede insanlari öldürüp tatile olan senin gibi dinsizler

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

adam aşırı dinci radikal teröristlerden bahsetmiş… biz de çok çekmedik mi bunlardan? vatandaşlarımızı öldürmediler mi sayısız defa…üstüne niye alınmış bunlar? terörist misiniz hayırdır?

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

eğer aşırı dincilerse bunlar allah rızası için dünya olarak bunları yok edelim insana faydaları yok İsrail devletinden farksızlar

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

HAMAS EL KAİDE _ HİZBULLAH _ İŞİD - DAEŞ TOP YEKÜN YOK EDİLMEDİKÇE BU TABLOLARI ÇOK GÖRÜRÜZ DİN DİL IRK FARK ETMEZ TERÖRİST TERÖRİSTTİR BUNLARI BESLEYEN ÜLKELERDE EN AZ ONLAR KADAR SUÇLU BASACAKSIN TEPELERİNE BOM BAYI.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla

