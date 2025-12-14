Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti
Avustralya'nın Sydney kentinde kutlamalar sırasında silahlı saldırı düzenlendi. 2 saldırgan uzun namlulu silahlarla 50'den fazla atışla Bondi Plajı'ndaki insanları hedef aldı. Halk büyük panikle sağa sola kaçışırken, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
- Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 2 silahlı saldırgan uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
- Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralı sayısı fazla oldu.
- Avustralya Başbakanı, Bondi'deki görüntülerin şok edici olduğunu ve polisin sahada hayat kurtarmak için çalıştığını belirtti.
Avustralya'nın Sydney kentinde Bondi Plajı'na giren 2 silahlı saldırgan, çevredeki insanların üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU
Saldırı sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların da sayısının fazla olduğu açıklanırken, bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi.
PARK CANSIZ BEDENLERLE DOLU
Plajdan silah ve çığlık seslerinin yükselmesinin ardından yüzlerce kişinin bölgede kaçtığı görülürken, bir başka görüntüde ise parkta yerlerde yatan çok sayıda cansız beden görülüyor.
BAŞBAKAN: POLİS SAHADA VE HAYAT KURTARMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
Avustralya Başbakanı ülkeyi kana bulayan saldırıyla ilgili olarak "Bondi'deki görüntüler şok edici. Polis sahada ve hayat kurtarmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.