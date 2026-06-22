Futbolcu Cinayeti Davasında Tanık Konuştu

ÜMRANİYE'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görülüyor. Duruşmada tanık olarak dinlenen Vahap Canbay olay anını anlatarak, "Bir araç yanımıza geldi. Biri indi araçtan cama vurdu, benim oturduğum cama vurdu. Kapıyı açtım, 'Sizi bir daha burada görmeyeceğim' dedi silahı içeri doğrulttu." dedi.

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görülüyor. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılıyor. Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"SİZİ BİR DAHA BURADA GÖRMEYECEĞİM" DEDİ SİLAH İÇERİ DOĞRULTTU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Vahap Canbay, "Belirsiz ucu açık bir ayrılık konuşması oldu. Kubilay o gece bende kaldı, Kubilay 'Abi gidelim, hem barışmış olursunuz' dedi, Kubilay ve Yalçın daha önceden gidecekti. Olay günü Yalçın ve Kubilay bendeydi, çıkıp gittik. Yaklaşık 2 saat bekledik, temizlikçi temizliği bitirince gidecektik. Yalçınay ile Zuhal Kalaycıoğlu arabada telefonda konuştu. Yalçınay bana, 'Herkes haddini bilecek' dedi Zuhal Kalaycıoğlu ile ilgili. Benim köpeğim içerideydi. Moca benim, stüdyoda bulunan köpek benimdi. Bir araç yanımıza geldi. Biri indi araçtan cama vurdu, benim oturduğum cama vurdu. Kapıyı açtım, 'Sizi bir daha burada görmeyeceğim' dedi silah içeri doğrulttu. Cenin pozisyonuna aldım kendimi, silah patladı zaten. Silaha temasım olmadı. Olay anında kimse sesini çıkarmadı, ben sadece 'Yapma' dediğimi hatırlıyorum. İlk başta ben kimsenin vurulduğunu anlamadım. Kubilay araçtan kendisi indi, sadece bağırıyordu. Çığlık sesleri vardı ama benim algım sadece Kubilay'ın çığlığındaydı. Benim tek düşüncem sadece Kubilay'dı o an. Kubilay araçtan indi hemen yere yatmadı sonra yere yattı. Ben 'Yardım edin' diye bağırdım. Bacağımda ya da torpidoda herhangi birşey çıkmadı. Aleyna ile aramda bir husumet yoktur." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı