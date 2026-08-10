Albanese'ye kavun jesti tepkisi: Özür çağrıları

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hediye ettiği kavunlarla ilgili jesti sebebiyle muhalefetin özür çağrısıyla karşı karşıya kaldı.

ABC News'ün haberine göre, Albanese'in geçen ay katıldığı podcast programında Takaiçi'nin hediyesi iki kavunla ilgili konuşurken göğsünü işaret eden jest yapması yeniden gündeme geldi.

Japonya'nın Avustralya nezdindeki eski Büyükelçisi Yamagami Şingo, The Australian gazetesinde yayımlanan yazısıyla Albanese'in jestine tepki gösterdi.

Yamagami, söz konusu hareketi "aşağılayıcı" ve "cahilce" diye nitelendirerek bunun, Avustralya ile Japonya arasındaki yakın ilişkiye zarar verdiğini savundu.

Albanese'in ofisi ise bu yorumun "yanlış" olduğunu belirtti.

Muhalefetten özür çağrısı

Ana muhalefetteki Liberal Partinin lideri Angus Taylor, Albanese'in davranışının başbakanlık makamına yakışmadığını savunarak kişisel olarak özür dilemesini istedi.

Liberal Parti Genel Başkan Yardımcısı Jane Hume da Albanese'in sözlerini "seviyesiz" ve "uygunsuz" olarak niteledi.

Bazı hükümet üyeleri ise Albanese'in Japonya Başbakanı Takaiçi'ye yönelik imada bulunduğu yorumunu reddetti.

Japonya hükümeti, Albanese'in söz konusu hareketine ilişkin kamuoyuna açıklama yapmadı.

Albanese, geçen ay katıldığı podcast programında Takaiçi'nin meyveleri Avustralya'ya nasıl getirdiğinin sorulması üzerine bunu bilmediğini belirtmiş ve "İki tane getirdi, malum." diyerek iki eliyle göğsünün önünde jest yapmıştı.

Sunucunun Takaiçi'nin "Pamela Anderson gibi görünerek geldiği" yönünde espri yapması üzerine Albanese, bu yoruma karşı çıkmamıştı.

Kaynak: AA