Avustralya, 16 Yaş Altındaki Çocuklar İçin Sosyal Medyayı Yasaklayan Yasayı Kabul Etti

(ANKARA) - Avustralya, 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan yasayı kabul etti. Yasa, Instagram Facebook ve TikTok gibi teknoloji devlerini, çocukların sosyal medyaya girişini engellemekle yükümlü kılıyor.

Avustralya Parlamentosu yasama yılının son gününde, 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan yasayı yapılan uzun görüşmelerin ardından kabul etti. Yasa, Instagram Facebook ve TikTok gibi teknoloji devlerini, çocukların sosyal medyaya girişini engellemekle yükümlü kılarken bu şartın yerine getirilmemesi halinde ilgili platforma 32 milyon ABD doları para cezası kesmeyi öngörüyor.

Sosyal Medya Asgari Yaş Yasası, olarak isimlendirilen yasa, sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerin artmasıyla birlikte gündeme gelmişti. Ocak ayında yürürlüğe girecek olan yasak, bir yıllık deneme sürecinin ardından tam olarak uygulanmaya başlanacak.

Fransa ve ABD'nin bazı eyaletlerinde, ebeveyn izni olmadan çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan yasalar gündeme gelirken Avustralya'nın bu kararı sosyal medyaya ilişkin şimdiye kadarki en mutlak bir tutum olarak değerlendiriliyor.

Yasa Avusturalya'nın merkez sol İşçi Partisinden Başbakan Anthony Albanese için bir siyasi başarı olarak görüldü. Kamuoyu yoklamalarındaki düşüşlerin gölgesinde 2025 seçimlerine hazırlanan Albanese, anketlere göre nüfusun yüzde 77'si tarafından desteklenen bir tasarıyı yasalaştırmış oldu. Sosyal medya zorbalığı nedeniyle kendine zarar veren çocukların ebeveynlerinden alınan ifadeler, tasarının yasalaştırılması sürecinde Avusturalya gündeminde "Bırakın Çocuk Olsunlar" isimli bir kampanya ile 2024 yılı boyunca yankı buldu.

ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, sosyal medya yasağını "tüm Avustralyalıların internete erişimini kontrol etmenin bir bahanesi" olarak nitelendirdi. Bazı gençlik savunucuları ve akademisyenler, yasanın savunmasız gençleri destek ağlarından koparabileceği uyarısında bulunurken, Avustralya İnsan Hakları Komisyonu yasanın gençlerin topluma katılma haklarını ihlal edebileceğini belirtti. Yasanın kişisel verilerin daha fazla toplanmasına yol açabileceği ve dijital kimlik tabanlı devlet gözetimi için bir zemin hazırlayabileceği endişesi de, yasaya yöneltilen eleştiriler arasında. Yasaya karşı çıkanların bir kısmı ise bunun, çocukları daha az görünür, daha tehlikeli internet alanlarına yönlendirebileceğini düşünüyor.