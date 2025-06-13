Avukat Sevda Karataş Şahin Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, avukat Sevda Karataş Şahin'in 19 Mart sürecindeki eylemlerde polisin müdahalesine yönelik eleştirileri ve "Karadeniz sokağa" şeklindeki paylaşımları, soruşturma gerekçesi olarak gösterildi.

Şahin, soruşturma dosyasına giren tweetlerde alıntılanan gözaltına alınan kişilerin tamamının müvekkili olduğunu belirterek, "İşkence iddialarımız ilgili dosyalarda dile getirilmiştir. DGD-SEN, PTT-SEN, Bağımsız Maden-İş gibi birçok bağımsız sendikanın avukatlığını yürütüyorum. Bu nedenle siyasi gündem takipçisi olmak işimin gereğidir" diye konuştu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden avukat Şahin, "Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.