Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası Uyarısı
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Avrupa Birliği Uzay Ajansı (ESA), Dante'nin Inferno eserinde üç başlı köpek olarak bilinen Kerberos'tan ismini alan sıcak hava dalgasının Avrupa'nın güneyinde etkili olacağını açıkladı. ESA, sıcakların henüz başladığını ve İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Polonya, Sicilya ve Sardinya adalarında 48°C hava sıcaklıklarının görüleceğini belirtti.
Avrupa Birliği Uzay Ajansı (ESA), Dante'nin Inferno eserinde üç başlı köpek olarak bilinen Kerberos'tan ismini alan sıcak hava dalgasının Avrupa'nın güneyinde etkili olacağını açıkladı. ESA, sıcakların henüz başladığını ve İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Polonya, Sicilya ve Sardinya adalarında 48°C hava sıcaklıklarının görüleceğini belirtti.
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