Ünlü AVM'de klozetteki kadının görüntüsü çeken şahıs konuştu: Videoyu bulmasınlar diye telefonu kırdım - Haberler

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Ünlü AVM'de klozetteki kadının görüntüsü çeken şahıs konuştu: Videoyu bulmasınlar diye telefonu kırdım

Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
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Ünlü AVM'de klozetteki kadının görüntüsü çeken şahıs konuştu: Videoyu bulmasınlar diye telefonu kırdım

İstanbul Başakşehir'deki ünlü bir AVM'nin tuvaletinde Nuray Kurtuluş isimli kadının tuvalette görüntülerini çeken şahıs, olayın ardından gözaltına alındı. Küçükçekmece Adliyesi'ndeki ifadesinde, "Kadının videosunu çektim. Yakalanınca da videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım" diye şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde tuvalet ihtiyacı için lavaboya giden Nuray Kurtuluş, kabinde olduğu sırada yan taraftaki kabinin altından cep telefonu uzatılarak video çekildiğini fark etti. Kurtuluş çığlık atarak yardım istedi. Kadının çığlıkları üzerine yan kabinden çıkan erkek tuvaletteki kadınları iterek kaçmaya çalıştı. Şüpheli alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Suriye uyruklu Başar Alseh'i gözaltına aldı.

Ünlü AVM'de klozetteki kadının görüntüsü çeken şahıs konuştu: Videoyu bulmasınlar diye telefonu kırdım

"KİM BİLİR KİMLERİN GÖRÜNTÜLERİ VAR"

Olaydan sonra polise ve savcılığa girerek suç duyurusunda bulunan Kurtuluş yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Şüphelinin yakalandığı sırada telefonu kırdığını belirten Kurtuluş paylaşımlarında, "O telefon açılabilirse, kim bilir kimlerin görüntülerini çektiği ortaya çıkar. Serbest kalırsa da çekmeye devam edecektir" dedi.

Ünlü AVM'de klozetteki kadının görüntüsü çeken şahıs konuştu: Videoyu bulmasınlar diye telefonu kırdım

"KADININ VİDEOSUNU ÇEKTİM"

Gözaltına alınan Alseh, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Alseh'in ifadesinde "Kadınlar tuvaletine yanlışlıkla girdim. Kadının videosunu çektim. Yakalanınca da videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım. Video çekmek için girmemiştim içeriye" dediği öğrenildi. Alseh çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

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