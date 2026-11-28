AVCILAR'da aynı noktada son 3 ayda meydana gelen yaralanmalı trafik kazaları mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yoldaki çukurların kapatılmadığını, yönlendirme ve kasis uyarı tabelalarının bulunmadığını belirten esnaf ve çevre sakinleri yetkililerden çözüm istedi. Kazalardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazalar, Avcılar Tahtakale Mahallesi O-3 Güney Yanyolu, Subaşı Sokağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, altyapı çalışmalarının ardından yolda oluşan çukurlar yarım bırakılarak kapatılmadı. Kaldırılan üst geçidin yerine yenisi yapılana kadar okul yolu olduğu gerekçesiyle transit yola konulan kasisin yarım yapılması ve çevrede uyarı ya da yönlendirme tabelası bulunmaması kazalara davetiye çıkardı. Son 3 ayda aynı noktada meydana gelen onlarca kazada 1 kişi ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

En son kaza 24 Kasım Salı günü saat 21.40 sıralarında yaşandı. Kazada Emrullah B. (22) idaresindeki 34 AP 1657 plakalı otomobil ile Lübnan uyruklu Abedazız Abdulmajid (21) yönetimindeki 34 PKZ 713 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Abedazız Abdulmajid, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'2 GÜN ÖNCEKİ KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI'

Esnaf İlhami Kadur yoldaki çalışmaların yarım bırakıldığını iddia ederek, "Kazdılar ve o şekilde bırakıp gittiler. Yaklaşık 2,5- 3 aydır bu şekilde devam ediyor. Günde yaklaşık 3 kaza meydana geliyor. Resmi olarak bizde görüntüsü olan 6 kaza var ama bizim bilmediğimiz, gece gündüz yaşanan bir sürü kaza var. Beli, kafası ve bacağı kırılanlar oldu. En son yaşanan kaza belediyenin kazdığı çukurdan dolayı gerçekleşti. Gelenler içine giriyor, dengesini kaybedip düşüyor. Sokaklara giriş çıkış yönlendirme tabelalarının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Karşıdan gelenler mahalleye girmeye çalışıyor, yukarıdan gelenler de yol vermeyince kaza yaşanıyor" dedi.

'SON 3 AYDA 15-20 KAZA MEYDANA GELDİ'

Mahalle sakinlerinden Zeki Ünlü ise yolda yön tabelası ve kasis uyarısı bulunmadığını belirterek, "Burası bir mahalle olmasına rağmen hiçbir sokağın başında yön tabelası yok. Ters yön mü, giriş mi yoksa çıkış mı olduğu anlaşılmıyor. Motosikletli yukarıdan süratli bir şekilde geliyor, aşağıdan gelen araç da sokağa girmek istiyor. Karşıdaki araç diğer araca yol verirken motosikletli bunu görmüyor ve araca çarpıyor. Son 3 ayda yaklaşık 20 kaza yaşandı. Kolu kırılan var, şu an hastanede yatan var. Geçen gün yaşanan kazada motosikletli genç öldü. Otomobil sürücüsü kasiste yavaşladı, kasisin tabelası olmadığı için motosikletli bunu göremeyip araca arkadan çarptı. Belediyeden geldiler, çukurun bir kısmını doldurdular ama malzemeleri bitti. Daha sonra geleceklerini söylediler ancak gelen olmadı. Gelen trafik ekipleri de kazaya karışan sürücüleri değil, yolu kusurlu buluyor. Üst geçidi kaldırdılar, yerine yenisi yapılacak. Burası aynı zamanda okul yolu olduğu için araçlar yavaşlasın diye kasis koydular. Ancak kasis yarım olduğu için motosikletliler yandan hız kesmeden geliyor ve kazalar gerçekleşiyor." dedi.

KAZALAR KAMERADA

Diğer yandan aynı noktada meydana gelen 1'i ağır yaralı olmak üzere 9 kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Söz konusu yolda 24 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 11 Kasım, 17 Kasım, 21 Kasım ve 23 Kasım'da meydana gelen kazalarda ise çok sayıda kişi yaralandı. 9 Ekim ve 21 Ekim'de meydana gelen trafik kazalarında ise ölen olmazken, her iki kazada da yaralananlar oldu. 20 Eylül'de yine aynı noktada yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. O kazalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı