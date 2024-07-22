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Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

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İstanbul Avcılar sahilinde bulunan erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çevredekiler tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığın içinden aldıkları şüpheliyi merkeze götürdü.

Avcılar sahilindeki erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi çevredekiler darbetti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı. Olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darbetmeye başladı.

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

KALABALIĞIN ELİNDEN ALIP MERKEZE GÖTÜRDÜLER

İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü. Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Avcılar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

ŞÜKRÜ GÜZEN:

Ey Polis kardeşim sen de her şeyi birazcık da görmeyiver , birazcık ağırdan al...... Kıymetli vatandaşlarımız gereğini yapsınlar.....

23
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Yıldırım YILDIZ:

Polisler tamam canımız , kıymetlimiz ama bazen acele etmemek lazım diye düşünüyorum , arabanın yakıtı var , Allah muhafaza sürat tehlike getirir , ne gerek var halkımız yakalamış sabırla beklerler sizi .

13
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Ebu Huzeyfe:

İbretlik cezalar lazım olmuyor böyle ! Siz yapamıyorsunuz halk mahkemesine bırakın biz halledelim

11
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Dilek Usta:

Kesin eline verin.

10
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Koray GENÇ:

İçerde aynısını uygulasınlar kendisine.

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Veli Baysal:

olaya başka açıdan da bakın ya o çocuk belli ücret karşılığı o işi yapıyorsa ve o tuvaleti mesken bellediyse gelenlerle pazarlık yapiyorsa işin durumu daha da vahim anne babası direk suçlu böyle ebeveynlerim elinden alınmalı bu çocuk psiko destek verilip devlet sahip çıkmalı meslek sahibi yapmalı

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