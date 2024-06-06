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Avcılar'da sahte zabıta iş yeri sahibini dolandırdı

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Avcılar'da bir iş yerine zabıta kılığında gelen sahte zabıta, iş yeri sahibini dolandırdıktan sonra gözaltına alındı.

Avcılar'da, iş yeri sahibini dolandıran sahte zabıta gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete 26 Mayıs'ta zabıta kılığında gelen kişi, iş yerinde denetim yapacağını söyledi.

Şüpheli, H.H.A'ya iş yerindeki iki yangın tüpünün boş olduğunu ileri sürerek 3 bin lira ceza keseceğini belirtti.

Sahte makbuz karşılığında market sahibinden parayı alan zanlı, ardından olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibi H.H.A, esnaf arkadaşlarına sahte makbuzu göstermesi üzerine dolandırıldığını anladı.

Esnafın şikayette bulunması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının O.M. olduğunu belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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