Avcılar'da Kimyasal Maddeyle Saldırıya Uğrayan Kadının Katili 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

AVCILAR'da Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2021 yılında Avcılar'da meydana gelen olayda sevgilisi olan Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır yaralayan Mehmet Yıldız'ın yargılamasına

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız getirilirken Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazik Uzunçelebi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'PİŞMANIM BERAATİMİ VE TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM

Son sözü sorulan Mehmet Yıldız, 'Yasemin zaten pavyonlarda çalışıyordu. Ben maddi ve manevi her zaman yanında olmaya çalışıyordum. Ben ona neredeyse düzenli olarak 40 bin, 50 bin TL gibi yüksek miktarlarda para gönderiyordum. Yasemin beni Ali Rıza Kurun diye birine tehdit ettirdi, benim ev adresimi vermiş. Olay günü Yasemin'le Ali Rıza'nın uygunsuz fotoğraflarını gördüm. Yasemin'e sorduğumda bana benim engelli biri olduğumu ve artık paramın kalamadığını söyledi. Bana çakmak fırlattı, saldırdı. Ben de kapının yanındaki kombinin altında duran içinde su olduğunu sandığım tası fırlattım. İçinde yanıcı madde olduğunu bilmiyordum. Yasemin'in yandığını fark ettikten sonra peçeteyle yüzünü silmeye çalıştım. Sandalyeye oturtup elini yüzünü yıkamaya çalıştım. Sonra da panik olup çıktım. Ambulansı aradım. Pişmanım beraatımı ve tahliyemi talep ediyorumdedi.

MAHKEME 20 YIL HAPSİNE HÜKMETTİ

Mehmet Yıldız'ın son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Yıldız'ın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapsine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın sevgilisi olan Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmek amacıyla, yanıcı ve yakıcı nitelikte kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi. Uzunçelebi'nin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.