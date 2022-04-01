Avcılar'da genç kızların kedi kavgası kamerada

AVCILAR'da Türk ve yabancı iki grup genç kız arasında kavga çıktı. Cep telefonu kamerasına kaydedilen kavgada taraflar güçlükle ayrıldı. Kavganın parktaki sokak kedisi nedeniyle çıktığı belirtildi.

Kavga, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Türk ve yabancı uyruklu genç kızların arasındaki kavgaya zaman zaman erkekler de karıştı. Kavga araya girenler tarafından sona erdirildi. Çalıştığı iş yerinin önündeki kavganın sesini duyunca kapıya çıkıp ne olduğunu anlamak istediğini belirten Helin Avşar, "Olanları uzaktan izledim. 2 Suriyeli kız ile daha sonra 6-7 kişilik grubun birbirlerine saldırdığını gördüm" dedi.

KAVGAYI AYIRAN GENÇ KIZ: NEDEN KEDİ YAVRUSU