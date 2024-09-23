Avcılar'da Genç Kıza Lafatan Çocuk Darbedildi

AVCILAR'da bir kişi, kız kardeşine laf attığını iddia ettiği 14 yaşındaki çocuğu darbetti. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukları rahatsız ettikleri ve bıçak taşıdıkları öne sürülen çocuklardan biri iddiaya göre dün akşam saatlerinde alışverişe giden bir genç kıza laf attı.Genç kızın olayı ağabeyine anlatması üzerine, ağabeyi sinirlenerek çocuklardan birisini bulup tartaklamaya başladı.Laf attığı öne sürülen kişi ağabeyi ikna etmeye çalışsa da darbedildi. Çevredekiler çocuğu darbeden ağabeyi sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın ağabeyi ve laf attığı öne sürülen çocukla birlikte toplam 4 kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuk Şube Amirliği'nin olayla ilgili soruşturması sürüyor.