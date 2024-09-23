Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da Genç Kıza Lafatan Çocuk Darbedildi

Avcılar'da Genç Kıza Lafatan Çocuk Darbedildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da, kız kardeşine laf attığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuk bir kişi tarafından darbedildi. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

AVCILAR'da bir kişi, kız kardeşine laf attığını iddia ettiği 14 yaşındaki çocuğu darbetti. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukları rahatsız ettikleri ve bıçak taşıdıkları öne sürülen çocuklardan biri iddiaya göre dün akşam saatlerinde alışverişe giden bir genç kıza laf attı.Genç kızın olayı ağabeyine anlatması üzerine, ağabeyi sinirlenerek çocuklardan birisini bulup tartaklamaya başladı.Laf attığı öne sürülen kişi ağabeyi ikna etmeye çalışsa da darbedildi. Çevredekiler çocuğu darbeden ağabeyi sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın ağabeyi ve laf attığı öne sürülen çocukla birlikte toplam 4 kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuk Şube Amirliği'nin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Avcılar Güncel Çocuk Suç

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
Gözler gelecek raporda! Narin Güran cinayetinde yeni gözaltılar olabilir

Sır cinayette yeni gözaltılar olabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? BİM AKTÜEL KATALOĞU (24 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 24 Eylül Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024? Üniversitelerin akademik takvimi açıklandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });