Avcılar'da 17 Ağustos Depremi Anıldı

Marmara Bölgesi'nde 1999 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden 146 kişi, Avcılar'da düzenlenen anma etkinliğiyle anıldı. Yürüyüşte deprem güvenliğine vurgu yapıldı.

MARMARA Bölgesi'ni etkileyen 17 Ağustos 1999 depreminde Avcılar'da yaşamını yitiren 146 kişi anıldı.

Marmara Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde saat 02.30'da başlayan anma yürüyüşüne Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can, meclis üyeleri, arama kurtarma gönüllüleri ve bazı vatandaşlar katıldı. Meşalelerle yapılan ve 'Güçlendirilmiş Avcılar, Güvenli Yarınlar! Depremi unutma' yazılı pankartın taşındığı yürüyüş, Deprem Anıtı'na kadar devam etti.

Burada konuşan Avcılar Belediye Başkan Başkanvekili Can, 26 yıl önceki Marmara ve 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini her defasında hatırlattığını belirterek, "Avcılar hiç olmadığı kadar yenileniyor. Depreme karşı tedbirini alıyor. Afet, felaket anında birlik beraberlik içerisinde bir toplum olduk. Bu sonuna kadar övünülecek bir özelliğimizdir. Deprem ülkesiyiz ancak, ölümü beklemek yerine tedbirimizi alabiliriz. Avcılar, kentsel dönüşüm konusunda bir adım attı. Sırada afete karşı bilinçli bir birey olmak ve afet anında nasıl davranacağımızı öğrenmek var" dedi. Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik ise, "Depremlerde ölmek istemiyoruz. Bütün yetkililerimizden bu konuda gereken adımları atmasını istiyoruz" diye konuştu. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde depremde ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasından sonra depremde ölenlerin isimlerinin yer aldığı deprem anıtına karanfiller bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
